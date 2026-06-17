ఛాలెంజ్లు అంటే ఇష్టమా? - మీకోసం పోటీలు నిర్వహిస్తోన్న myGOV పోర్టల్ - గెలిస్తే క్యాష్ ప్రైజ్!
- ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రజలను భాగం చేస్తున్న పోర్టల్ - వివిధ కాంటెస్ట్ల నిర్వహిస్తున్న కేంద్ర వెబ్సైట్
Published : June 17, 2026 at 3:45 PM IST
myGOV Portal Contest Details: ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రజలను భాగం చేసేలా కేంద్రం myGOV పోర్టల్ను తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పోర్టల్ ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే కొత్త చట్టాలు, బడ్జెట్, పథకాలపై ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను నేరుగా ప్రభుత్వానికి తెలియజేయవచ్చు. అలాగే ప్రధానమంత్రి 'మన్ కీ బాత్' కోసం ప్రజలు తమ సూచనలను, కథనాలను ఈ పోర్టల్ ద్వారా పంపవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ పోర్టల్లో వివిధ విభాగాలకు సంబంధించి పోటీలు నిర్వహిస్తోంది myGOV. ఈ పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు కూడా పొందవచ్చు. ఇంతకీ ఆ పోటీలు ఏంటి? ఎలా పాల్గొనాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ట్రాయ్ డీఎన్డీ రీల్ ఛాలెంజ్: ప్రస్తుతం స్పామ్ కాల్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. అమాయకుల నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు కోట్లల్లో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్పామ్ కాల్స్, రిపోర్టింగ్పై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేలా ట్రాయ్ డీఎన్ రీల్ ఛాలెంజ్ తీసుకొచ్చారు. ట్రాయ్ డీఎన్డీ యాప్ ఎలా వాడాలి, స్పామ్ను ఎలా బ్లాక్ చేయాలి అనే వివరాలు గురించి 60 సెకన్ల వీడియో లేదా రీల్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి బహుమతులు కూడా ఉంటాయి. ఈ పోటీలో పాల్గొనేందుకు జులై 25 చివరి తేదీ.
స్లోగన్ రైటింగ్ కాంటెస్ట్: గిరిజన అభివృద్ధి - సాధికారతపై మీకున్న ఆలోచన, గిరిజనుల గౌరవం, సంస్కృతి, సంరక్షణ, విద్య, ఉపాధి, ఆర్థిక ఎదుగుదల తదితర అంశాలు ప్రతిబింబించేలా స్లోగన్ రూపొందించి సబ్మిట్ చేయాలి. ఈ కాంటెస్ట్ను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ నిర్వహిస్తోంది. స్లోగన్ చాలా చిన్నగా, ప్రభావవంతంగా, సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. ఒకరు ఒక స్లోగన్ మాత్రమే పంపాలి. ఉత్తమంగా నిలిచిన టాప్ 10 విజేతలకు రూ. 5,000 చొప్పున నగదు బహుమానం అందిస్తారు. ఈ కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేందుకు జూన్ 25 లాస్ట్ డేట్.
లీగల్ అడాప్షన్ - ఫ్యామిలీ రీల్: చట్టబద్ధమైన పద్ధతిలో పిల్లలను దత్తత తీసుకోవడంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం కోసం కేంద్ర మహిళా, శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, సెంట్రల్ అడాప్షన్ రిసోర్స్ అథారిటీ సంయుక్తంగా ఈ పోటీని నిర్వహిస్తున్నాయి. పిల్లల దత్తతపై అవగాహన కల్పించే విధంగా 60 సెకన్ల వీడియో పొందించాలి. కుటుంబ విలువలు, సమాజం, చట్టాల గురించి ఆ రీల్లో అర్థవంతంగా వివరించాలి. ఈ పోటీకి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 31.
నో షార్ట్ కట్ టు పేరెంట్ హుడ్ పోస్టర్ & ఇన్ఫోగ్రాఫిక్: అక్రమంగా పిల్లలను దత్తత తీసుకోవడం చట్టరీత్యా నేరం. వాటిని నివారించడం, చట్టపరంగా దత్తత తీసుకోవడం, దత్తతకు వెళ్లిన చిన్నారుల హక్కులపై పోస్టర్, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ కంటెంట్ రూపొందించాలి. గెలిచిన వారికి బహుమతులు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 31 లోపు సబ్మిట్ చేయాలి.
ఏఐపై వ్యాసరచన: ఈ పోటీని కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. వికసిత్ భారత్ 2047 నిర్మాణంలో కృత్రిమ మేధ పాత్రపై వ్యాసరచన పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు. హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ భాషలో 500 నుంచి 600 పదాల లోపు వ్యాసం రాయాలి. సబ్మిట్ చేయడానికి జులై 15 చివరి తేదీ.
ఇండియా 1947 vs ఇండియా 2047 - పెయింటింగ్: స్వాతంత్య్రం వచ్చిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అన్ని రంగాల్లో భారత్ సాధించిన విజయాలను, అభివృద్ధి చెందుతున్న తీరుపై అవగాహన పెంచేలా పెయింటింగ్ వేయాలి. ఈ పోటీని కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV, మై భారత్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి రూ. 15,000 చొప్పున నగదు బహుమతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా టాప్ 200 మంది పార్టిసిపెంట్లకు ఎర్రకోటలో ఆగస్టు 15న జరిగే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను నేరుగా వీక్షించడానికి ప్రత్యేక ఈ-ఆహ్వానం లభిస్తుంది.
పీపుల్స్ పద్మ రీల్ కాంటెస్ట్: "పీపుల్స్ పద్మ రీల్ కాంటెస్ట్" అనేది కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV వేదిక సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన జాతీయ స్థాయి షార్ట్ వీడియో పోటీ. పద్మ పురస్కారాలు పొందిన వ్యక్తుల స్ఫూర్తివంతమైన జీవిత ప్రయాణాన్ని 60-75 సెకన్ల రీల్గా రూపొందించి సబ్మిట్ చేయాలి. సాధారణ వ్యక్తులు.. జాతీయ గుర్తింపు పొందిన విధానం అందులో స్పష్టంగా కనిపించాలి. ఈ వీడియోను తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ లేదా ఏదైనా ఇతర ప్రాంతీయ భాషలో క్రియేట్ చేయవచ్చు. చివరి తేదీ జులై 18.
మే విజన్ ఫర్ వికసిత భారత్ 2047 - పెయింటింగ్: వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్న భారతదేశం 2047 నాటికి ఎంతలా అభివృద్ధి చెందుతుందో తెలిపేలా ఊహాజనిత చిత్రాన్ని గీయాలి. పెయింటింగ్ పూర్తిగా చేతితో గీసినదై ఉండాలి. ఈ పోటీలో గెలుపొందిన టాప్ విజేతలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నగదు బహుమతులను అందిస్తోంది. జూన్ 21 చివరి తేదీ.
సైక్వెస్ట్ - నేషనల్ పోస్టర్: పాఠశాల విద్యార్థులలో శాస్త్రీయ ఆలోచనలను, సృజనాత్మకతను పెంపొందించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఒక జాతీయ స్థాయి పోస్టర్ పోటీ ఇది. 6 - 8 తరగతి విద్యార్థులకు శాస్త్రసాంకేతికత, ఆలోచనలు, సృజనాత్మక, చిన్నవయసులోనే పరిశోధనలపై ఆసక్తి పెంచేలా "సైన్స్ టు సాల్వ్ ఎవ్రీ డే ప్రాబ్లమ్స్" థీమ్ పోస్టర్ రూపొందించాలి. జూన్ 21 లోపు సబ్మిట్ చేయాలి.
డ్రాప్ ది ఆయిల్ ఛాలెంజ్: ఊబకాయాన్ని, గుండె జబ్బులను ఎదుర్కొనేందుకు వంటల్లో నూనె తగ్గించాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం, భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల అథారిటీ సంయుక్తంగా ఈ పోటీని నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ పోటీలో ఒక్క చుక్క నూనె వాడకుండా, రుచికరమైన, పోషక విలువలు ఉన్న వంటకాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూపించడమే ఈ ఛాలెంజ్. జులై 6 చివరి తేదీ. అయితే ఈ పోటీల్లో పాల్గొనాలనుకునే వారు myGOV అధికారిక వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి, ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత పార్టిసిపేట్ చేయాలి.
మీరు వంటలు బాగా చేస్తారా? - "చుక్క నూనె" లేకుండా వండితే బహుమతులు - myGOV సూపర్ కాంటెస్ట్!
ఈ చిన్నారి టాలెంట్కు ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే - 12నిమిషాల 44 సెకండ్లలోనే శివుడి చిత్రపటాన్ని గీసిన బాలిక