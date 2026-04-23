నోరూరించే "మటన్ టమాటా రస" - రెగ్యులర్ రెసిపీని పక్కన పెట్టేస్తారు!

- ఎంతో రుచికరంగా సరికొత్త మటన్ రెసిపీ - ముక్క జ్యూసీగా, గ్రేవీ టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది

Mutton Tamata Rasa
Mutton Tamata Rasa (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 11:53 AM IST

Mutton Tamata Rasa : మటన్ కర్రీ అనగానే తాలింపు వేసేయడం, అందులో మటన్, మసాలాలు వేసి ఉడికించేయడం. ఇదంతా రొటీన్ ప్రాసెస్. ఒకే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏమీ ఉండదు. అందుకే సాధారణంగా చేసుకునే మటన్ కర్రీలు, గ్రేవీలకు బదులుగా మీకోసం 'మటన్ టమాటా రస' రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇది చాలా డిఫరెంట్​గా ఉంటుంది.

ఇందులో టమాటాలను, ఉల్లిపాయలను నేరుగా మంటపై కాల్చి వాడటం వల్ల వంటకానికి ఒక రకమైన స్మోకీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. నువ్వులు, సుగంధ ద్రవ్యాల కలయికతో తయారైన తాజా మసాలా ఈ రసానికి అద్భుతమైన టేస్ట్, ఇంకా చిక్కదనాం అందిస్తుంది. ముక్క మెత్తగా ఉడికి, పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ వంటకం అన్నంలోకి అమృతప్రాయంగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందులోకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్
  • టమాటాలు
  • ఉల్లిగడ్డలు
  • పసుపు
  • జీలకర్ర పొడి
  • ధనియాల పొడి
  • కారం
  • అల్లం పేస్టు
  • పసుపు
  • కొత్తిమీర
  • పుదీనా
  • పచ్చిమిర్చీ
  • బ్రౌన్ ఆనియన్స్
  • బండ పువ్వు
  • జాజికాయ
  • అనాసపువ్వు
  • షాజీరా
  • దాల్చిన చెక్క
  • జాపత్రి
  • బిర్యానీ ఆకు
  • నువ్వులు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా టమాటాలను, ఉల్లిపాయలను నేరుగా పొయ్యి మీద పెట్టి కాల్చుకోవాలి
  • పైన పొట్టు రెండు మూడు లేయర్లు కాలిపోయి నల్లగా మారేంత వరకు కాల్చుకోండి
  • ఆ తర్వాత పైన ఉన్న తొక్కను తొలగించి పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక గిన్నెను పొయ్యి మీద పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • నూనె వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి
  • తర్వాత క్లీన్ చేసిన మటన్ ముక్కలు, తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి, మూత పెట్టాలి. మటన్ నుండి వచ్చే నీటితోనే ముక్క కాస్త ఉడకనివ్వాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో షాజీరా, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అనాస పువ్వు, యాలకులు, జాపత్రి, నువ్వులు, బండపువ్వు, జాజికాయ వేయాలి. అలాగే కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి
  • పొడి అయ్యాక, అందులోనే ముందుగా కాల్చుకున్న టమాటాలు, ఉల్లిపాయలు, సగం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసి ఫైన్ పేస్టులా చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మటన్ ముక్కలు పచ్చివాసన పోయి కాస్త వేగిన తర్వాత, అందులో పుదీనా, కొత్తిమీరతోపాటు గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్టు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్‌ కు అంటుకున్న పేస్టు కోసం అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి, ఆ నీటిని కూడా కర్రీలో పోయాలి
  • తర్వాత మూత పెట్టి చిన్న మంట మీద 25 నుంచి 30 నిమిషాల సేపు మటన్ మెత్తగా అయ్యే దాకా ఉడికించాలి
  • మటన్ ఆల్​మోస్ట్​ ఉడికిన చివరగా టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి. దీనివల్ల వంటకానికి మంచి రంగు, టమాటాలోని పులుపు తగిలి రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.
  • ప్యూరీ వేసిన తర్వాత మరో 10 నిమిషాలపాటు తక్కువ మంటపై ఉడికించి దించేయాలి.
  • అంతే, అద్దిరిపోయే "మటన్ టమాటా రస" రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో నువ్వులు వేయడం వల్ల గ్రేవీకి మంచి చిక్కదనం వస్తుంది
  • మటన్ ముక్కలు వెన్నలా ఉడకాలి అంటే వీలైనంత వరకు చిన్న మంట మీదనే వండండి

