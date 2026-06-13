ఉల్లిపాయలు, స్పెషల్ పొడితో "మటన్ సుక్కా ఫ్రై" - సండే గరంగరంగా సూపర్ టేస్టీగా!
- చికెన్తో కాదు మటన్తో సుక్కా ఫ్రై చేసుకోండి - కిర్రాక్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST
Mutton Sukka Fry Recipe: ఆదివారం అంటేనే నాన్వెజ్ డే. చికెన్, మటన్, ఫిష్ వంటకాలతో ఆ రోజంతా వంటగది ఘుమఘుమలాడుతుంది. చికెన్ ఎప్పుడూ తినేది అయినా మటన్ను మాత్రం సండే రోజు కచ్చితంగా తెచ్చుకుంటుంటారు. ఇక మటన్ను చాలా మంది ఒకటే రీతిలో చేసుకుంటుంటారు. దీంతో పెద్దగా తేడా ఏమి అనిపించదు. అయితే ఈ సారి కాస్త వెరైటీగా అంటే తమిళనాడు స్టైల్లో మటన్ సుక్కా చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. మసాలా పొడి, చిన్న ఉల్లిపాయలతో చేసే ఈ రెసిపీ బగారా, వైట్ రైస్, పరోటా, చపాతీ వంటివాటిల్లోకి కిర్రాక్ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మటన్ సుక్కా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మటన్ ఉడికించడానికి :
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 15
- మటన్ - అర కిలో
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వేడి నీరు - ఒకటిన్నర కప్పులు
మసాలా పొడి కోసం :
- ఎండుమిర్చి - 9
- యాలకులు - 4
- మిరియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- లవంగాలు - 7
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- రాతి పువ్వు - 1 టీస్పూన్
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
కర్రీ కోసం :
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- మటన్ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా చిన్న ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలోకి సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా మగ్గినాక క్లీన్ చేసుకున్న మటన్ వేసి హై-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- మటన్ ముక్కలు వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- అనంతరం పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసినాక వేడి నీరు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ మీద కడాయి ఉంచి ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, రాతి పువ్వు, సోంపు, బిర్యానీ ఆకు, కరివేపాకు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- మసాలాలు వేగి మంచి అరోమా వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన మసాలా దినుసులు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి మటన్ ఉడికిందో, లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. సరిగ్గా కుక్ అవ్వకపోతే మరో రెండు మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసి తీసుకోవాలి.
- కర్రీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగినాక కరివేపాకు వేసి కలిపి ఉడికించిన మటన్ను నీటితో సహా వేసి హై-ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను సిమ్లో ఉంచి గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడి వేసి అంతా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఫ్లేమ్ను మీడియంలో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా పొడి ముక్కలకు పట్టి నీరు ఆవిరి అయ్యి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే తమిళనాడు స్టైల్ మటన్ సుక్కా ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
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