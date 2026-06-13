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ఉల్లిపాయలు, స్పెషల్​ పొడితో "మటన్​ సుక్కా ఫ్రై" - సండే గరంగరంగా సూపర్​ టేస్టీగా​!

- చికెన్​తో కాదు మటన్​తో సుక్కా ఫ్రై చేసుకోండి - కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

Mutton Sukka Fry Recipe
Mutton Sukka Fry Recipe (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST

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Mutton Sukka Fry Recipe: ఆదివారం అంటేనే నాన్​వెజ్​ డే. చికెన్​, మటన్​, ఫిష్​ వంటకాలతో ఆ రోజంతా వంటగది ఘుమఘుమలాడుతుంది. చికెన్​ ఎప్పుడూ తినేది అయినా మటన్​ను మాత్రం సండే రోజు కచ్చితంగా తెచ్చుకుంటుంటారు. ఇక మటన్​ను చాలా మంది ఒకటే రీతిలో చేసుకుంటుంటారు. దీంతో పెద్దగా తేడా ఏమి అనిపించదు. అయితే ఈ సారి కాస్త వెరైటీగా అంటే తమిళనాడు స్టైల్లో మటన్​ సుక్కా చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. మసాలా పొడి, చిన్న ఉల్లిపాయలతో చేసే ఈ రెసిపీ బగారా, వైట్​ రైస్​, పరోటా, చపాతీ వంటివాటిల్లోకి కిర్రాక్​ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మటన్​ సుక్కా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మటన్​ ఉడికించడానికి :

  • నూనె - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు - 15
  • మటన్​ - అర కిలో
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వేడి నీరు - ఒకటిన్నర కప్పులు
Mutton Sukka Fry Recipe
Mutton Sukka Fry Recipe (Getty Images)

మసాలా పొడి కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - 9
  • యాలకులు - 4
  • మిరియాలు - అర టేబుల్​ స్పూన్​
  • లవంగాలు - 7
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • రాతి పువ్వు - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Mutton Sukka Fry Recipe
Mutton Sukka Fry Recipe (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - 5 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • మటన్​ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా చిన్న ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలోకి సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు వేసి కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా మగ్గినాక క్లీన్​ చేసుకున్న మటన్​ వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • మటన్​ ముక్కలు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
  • అనంతరం పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసినాక వేడి నీరు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ మీద కడాయి ఉంచి ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, రాతి పువ్వు, సోంపు, బిర్యానీ ఆకు, కరివేపాకు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
Mutton Sukka Fry Recipe
Mutton Sukka Fry Recipe (Getty Images)
  • మసాలాలు వేగి మంచి అరోమా వస్తున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన మసాలా దినుసులు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి మటన్​ ఉడికిందో, లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి. సరిగ్గా కుక్​ అవ్వకపోతే మరో రెండు మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు బాయిల్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • కర్రీ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించాలి.
Mutton Sukka Fry Recipe
Mutton Sukka Fry Recipe (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు వేగినాక కరివేపాకు వేసి కలిపి ఉడికించిన మటన్​ను నీటితో సహా వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను సిమ్​లో ఉంచి గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడి వేసి అంతా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఫ్లేమ్​ను మీడియంలో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • మసాలా పొడి ముక్కలకు పట్టి నీరు ఆవిరి అయ్యి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే తమిళనాడు స్టైల్​ మటన్​ సుక్కా ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Mutton Sukka Fry Recipe
Mutton Sukka Fry Recipe (ETV Bharat)

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TAGGED:

MUTTON SUKKA FRY MAKING
MUTTON SUKKA FRY RECIPE
TAMIL NADU STYLE MUTTON SUKKA FRY
మటన్​ సుక్కా ఫ్రై ఎలా చేయాలి
MUTTON SUKKA FRY RECIPE

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