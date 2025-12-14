Telangana Panchayat Elections Results2025

హైదరాబాద్​ మెస్సీ టూర్​లో "మటన్ లుక్మీ" - మీ ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండిలా!

- నోరూరించే హైద్రాబాదీ స్పెషల్ రెసిపీ - ఈ సండే ప్రిపేర్ చేయండి.. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంజాయ్ చేయండి

Mutton Lukhmi
Mutton Lukhmi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Mutton Lukhmi : ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం మెస్సీ రాకతో హైద్రాబాద్​ మొత్తం అతని న్యూసే హైలైట్​గా ఉంది. గ్రౌండ్​లో అతని "కిక్స్​"కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. అభిమానులు మెస్సీ ఆటతోపాటు ఆయనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్నీ తెలుసుకునేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్​లోని ఫలక్ నుమా ప్యాలెస్​లో ఎలాంటి విందు ఏర్పాటు చేశారని ఆరాతీస్తున్నారు. అందులో ఫారెన్ రెసిపీస్​తోపాటు హైద్రాబాదీ స్పెషల్స్​ కూడా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటే "మటన్ లుక్మీ".

ఈ వంటకాన్ని నగరవాసులు ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు. కీమాతో కలిపి ప్రిపేర్ చేసే ఈ రెసిపీ సువాసనతోనే మౌత్ వాటరింగ్ చేసేస్తుంది. మరి, అలాంటి రెసిపీని మనం ఇంట్లోనే తయారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఈ సండే కంప్లీట్ అయిపోతుంది! అందుకే ఈ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ కీమా పావుకేజీ
  • 2 ఉల్లిపాయలు
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • 2 కప్పుల మైదా
  • 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
  • 1 టీస్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • 1 టీస్పూన్ ధనియాల పొడి
  • 1 స్పూన్ కారం
  • 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్
  • అర టీస్పూన్ జీలకర్ర పొడి
  • అర టీస్పూన్ గరం మసాలా
  • తగినంత ఉప్పు
  • కొత్తిమీర ఒక కట్ట
  • ఉప్పు తగినంత
  • తగినన్ని నీళ్లు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్స్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మైదాపిండి వేయాలి.
  • నెయ్యి, ఉప్పు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేయాలి. అవసరమైనంత మేరకు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గట్టి ముద్ద మాదిరిగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ ముద్దపై క్లాత్ కప్పి కనీసం 20 నిమిషాలపాటు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మటన్ స్టఫింగ్ తయారు చేసుకోవాలి.
  • స్టౌమీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేయాలి
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త గోల్డెన్ కలర్ లోకి మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పచ్చిమిర్చి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో మటన్ కీమా వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కాసేపు ఉడికిన తర్వాత కారం, ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుసుకుంటూ కలుపుకోవాి.
  • కీమాలోని వాటర్ మొత్తం ఇగిరిపోయేంత వరకు, డ్రైగా మారేంత వరకూ కుక్ చేసుకోవాలి
  • చక్కగా ఉడికిపోయిందనుకున్న తర్వాత ఆఖరిలో కొత్తిమీర వేసి, స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు లుక్మి షేప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకున్న మైదా ముద్దపై క్లాత్ తీసేసి, చిన్న చిన్న ముద్దలు తీసుకొని చిన్న పూరీల్లా వత్తుకోవాలి.
  • మధ్యలో కుక్ చేసుకున్న మటన్ కీమా స్టఫింగ్ పెట్టి, స్క్వేర్ షేప్​లో మడవాలి
  • మీ చేతి వేళ్లను నీటిలో ముంచి అంచులను సీల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • వీటిని డీప్​ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే మటన్ లుక్మీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • పిల్లలు ఈ రెసిపీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. టేస్ట్ అమోఘంగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

