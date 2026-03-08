ETV Bharat / offbeat

Mutton Liver Fry: సండే వచ్చిందంటే చాలు! కొంతమందికి ముక్క లేనిదే ముద్ద కూడా దిగదు. ఇక ఆ రోజు చికెన్​, మటన్, చేప ఏదైనా సరే ఓ పట్టు పట్టాల్సిందే! ఇక లివర్ ఫ్రై అంటే ఇష్టపడనివారు దాదాపు ఉండరు. అందుకే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా టిల్లీ ఫ్రై చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే చికెన్​తో పోలిస్తే మటన్​ లివర్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ ఇంట్లో చేయడం మాత్రం అందరికీ రాదు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా, స్పైసీ స్పైసీగా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. నీచు వాసన ఉండదు. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు రసం, పప్పుచారు వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్​గానూ సూపర్ ఉంటుంది. అలాగే, తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ మటన్​ లివర్ ఫ్రైని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mutton Liver Fry
Mutton Liver Fry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మటన్​ లివర్​ - 500 గ్రాములు
  • నూనె - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • సోయా లీవ్స్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
Mutton Liver Fry
Mutton Liver Fry (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మటన్​ లివర్​ను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి సరిపడా వాటర్​ పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • కరివేపాకు వేగినాక ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
Mutton Liver Fry
Mutton Liver Fry (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ మగ్గినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పసుపు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • అల్లం మగ్గి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
  • కారం మగ్గినాక పావు లీటర్​ వాటర్​ పోసి కలిపి హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి. వాటర్​ బాగా మసులుతున్నప్పుడు కడిగి నానబెట్టిన లివర్​ ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. అలా మొత్తంగా నీళ్లు ఇంకిపోయేవరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
Mutton Liver Fry
Mutton Liver Fry (Getty Images)
  • కర్రీలో లైట్​గా గ్రేవీ ఉన్నప్పుడు సోయా లీవ్స్​, కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా వేసి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • గ్రేవీలోని నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోయి నూనె పైకి తేలి ముక్కలు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే మటన్​ లివర్​ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mutton Liver Fry
Mutton Liver Fry (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • మటన్​ లివర్​ను రెండు మూడు సార్లు నీట్​గా కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టడం వల్ల ముక్కలు సాఫ్ట్​గా అవుతాయి.
  • ఉల్లిపాయ పేస్ట్​లో పచ్చిమిర్చి వేశాం కాబట్టి కారాన్ని చూసి అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • సోయా లీవ్స్​ ఆప్షనల్​ మాత్రమే. మీ దగ్గర లేకపోతే వదిలేసుకోవచ్చు. కానీ వేసుకుంటే మాత్రం టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది.

