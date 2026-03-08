నాన్వెజ్ లవర్స్కు ఇష్టమైన "మటన్ లివర్ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా, స్పైసీగా!
-సండే స్పెషల్గా అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!
Published : March 8, 2026 at 11:38 AM IST
Mutton Liver Fry: సండే వచ్చిందంటే చాలు! కొంతమందికి ముక్క లేనిదే ముద్ద కూడా దిగదు. ఇక ఆ రోజు చికెన్, మటన్, చేప ఏదైనా సరే ఓ పట్టు పట్టాల్సిందే! ఇక లివర్ ఫ్రై అంటే ఇష్టపడనివారు దాదాపు ఉండరు. అందుకే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా టిల్లీ ఫ్రై చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే చికెన్తో పోలిస్తే మటన్ లివర్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ ఇంట్లో చేయడం మాత్రం అందరికీ రాదు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా, స్పైసీ స్పైసీగా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. నీచు వాసన ఉండదు. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు రసం, పప్పుచారు వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ సూపర్ ఉంటుంది. అలాగే, తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ మటన్ లివర్ ఫ్రైని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మటన్ లివర్ - 500 గ్రాములు
- నూనె - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- సోయా లీవ్స్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మటన్ లివర్ను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి సరిపడా వాటర్ పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- కరివేపాకు వేగినాక ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ పేస్ట్ మగ్గినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- అల్లం మగ్గి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- కారం మగ్గినాక పావు లీటర్ వాటర్ పోసి కలిపి హై ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. వాటర్ బాగా మసులుతున్నప్పుడు కడిగి నానబెట్టిన లివర్ ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. అలా మొత్తంగా నీళ్లు ఇంకిపోయేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- కర్రీలో లైట్గా గ్రేవీ ఉన్నప్పుడు సోయా లీవ్స్, కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా వేసి కలిపి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- గ్రేవీలోని నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోయి నూనె పైకి తేలి ముక్కలు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే మటన్ లివర్ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మటన్ లివర్ను రెండు మూడు సార్లు నీట్గా కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టడం వల్ల ముక్కలు సాఫ్ట్గా అవుతాయి.
- ఉల్లిపాయ పేస్ట్లో పచ్చిమిర్చి వేశాం కాబట్టి కారాన్ని చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- సోయా లీవ్స్ ఆప్షనల్ మాత్రమే. మీ దగ్గర లేకపోతే వదిలేసుకోవచ్చు. కానీ వేసుకుంటే మాత్రం టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
