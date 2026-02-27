మటన్ కీమాతో అద్దిరిపోయే "సమోసాలు" -పైన క్రంచీ, లోపల జ్యూసీగా!
-రెగ్యులర్ సమోసాలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా మటన్తో ట్రై చేయండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
Published : February 27, 2026 at 10:36 AM IST
Mutton Keema Samosa: సమోసా వన్ ఆఫ్ ది టేస్టీ అండ్ క్రంచీ స్నాక్. చాయ్, సమోసా ఎప్పుడూ బోర్ కొట్టని కాంబినేషన్. అయితే సమోసా అంటే సాధారణంగా చాలా మంది ఆనియన్, ఆలూతో చేసినవి తింటుంటారు. కానీ మటన్ కీమాతో కూడా ఈ స్నాక్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా రంజాన్ సమయంలో ఇఫ్తార్ విందులోకి వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. టేస్ట్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కేవలం రంజాన్ మాసంలో మాత్రమే కాకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు వీటిని చేసుకుని తినొచ్చు. మటన్ అంటే తినని పిల్లలు కూడా వీటిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా మటన్ కీమా సమోసా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
సమోసా షీట్స్ కోసం:
- మైదా పిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
కీమా స్టఫింగ్ కోసం:
- నూనె - 3 టీస్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమాటా - 1
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీస్పూన్లు
- మటన్ కీమా - అర కిలో
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర -కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మటన్ కీమాను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా పిండి, ఉప్పు, నూనె వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకోవడానికి వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్నాక పిండిని సుమారు ఓ 10 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టి కొద్ది సేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి. అల్లం మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు వేసి ఉడికించాలి.
- టమాటాలు మగ్గినాక పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు వేసి కలిపి వేయించాలి.
- మసాలాలు వేగినాక మటన్ కీమా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కీమాను ఓ 5 నిమిషాల పాటు మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో వేయించుకున్నాక గరం మసాలా వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
- కీమాలోని నీరు ఇంకి పొడిపొడిగా అయినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పిండి నానిన తర్వాత మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ సైజ్లో కాస్త పల్చగా రోల్ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీ ఉంచి రెండు వైపులా 5 సెకన్ల పాటు కాల్చుకోవాలి. ఇలా అన్ని చపాతీలను కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కాల్చుకున్న చపాతీలను ఒకదానిమీద ఒకటి ఉంచి ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకుని స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న వాటిని సగానికి కట్ చేసుకుని సమోసా షీట్స్ రెడీ అవుతాయి.
- ఇప్పుడు ఓ షీట్ తీసుకుని కోన్ షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి అందులో కీమాను ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత షీట్ను మైదా పేస్ట్ సాయంతో క్లోజ్ చేసుకుని సమోసాలుగా చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మైదా పేస్ట్ కోసం ఓ గిన్నెలోకి కొద్దిగా మైదా పిండి, కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని కాస్త చిక్కగానే పేస్ట్ మాదిరి కలుపుకుంటే సరి.
- ఇలానే అన్ని షీట్స్లోకి కీమాను ఫిల్ చేసి మైదా పేస్ట్తో క్లోజ్ చేసుకుని పక్కన ఉంచి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న సమోసాలు వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- సమోసాలు మంచి క్రిస్పీగా వేగి, గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ఆయిల్లో వేసి డీప్ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే కీమా సమోసా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
