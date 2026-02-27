ETV Bharat / offbeat

మటన్​ కీమాతో అద్దిరిపోయే "సమోసాలు" -పైన క్రంచీ, లోపల జ్యూసీగా!

-రెగ్యులర్​ సమోసాలు తిని బోర్​ కొట్టిందా? - ఇలా మటన్​తో ట్రై చేయండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (ETV Bharat)
Published : February 27, 2026 at 10:36 AM IST

4 Min Read
Mutton Keema Samosa: సమోసా వన్​ ఆఫ్​ ది టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ స్నాక్​. చాయ్​, సమోసా ఎప్పుడూ బోర్​ కొట్టని కాంబినేషన్​. అయితే సమోసా అంటే సాధారణంగా చాలా మంది ఆనియన్​, ఆలూతో చేసినవి తింటుంటారు. కానీ మటన్​ కీమాతో కూడా ఈ స్నాక్​ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా రంజాన్​ సమయంలో ఇఫ్తార్​ విందులోకి వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. టేస్ట్​ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కేవలం రంజాన్​ మాసంలో మాత్రమే కాకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు వీటిని చేసుకుని తినొచ్చు. మటన్​ అంటే తినని పిల్లలు కూడా వీటిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా మటన్​ కీమా సమోసా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

సమోసా షీట్స్​ కోసం:

  • మైదా పిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (Getty Images)

కీమా స్టఫింగ్ కోసం​:

  • నూనె - 3 టీస్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • టమాటా - 1
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • మటన్​ కీమా - అర కిలో
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర -కొద్దిగా
Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మటన్​ కీమాను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మైదా పిండి, ఉప్పు, నూనె వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకోవడానికి వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్నాక పిండిని సుమారు ఓ 10 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి మూత పెట్టి కొద్ది సేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి. అల్లం మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు వేసి ఉడికించాలి.
Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (Getty Images)
  • టమాటాలు మగ్గినాక పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు వేసి కలిపి వేయించాలి.
  • మసాలాలు వేగినాక మటన్​ కీమా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. కీమాను ఓ 5 నిమిషాల పాటు మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో వేయించుకున్నాక గరం మసాలా వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
  • కీమాలోని నీరు ఇంకి పొడిపొడిగా అయినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పిండి నానిన తర్వాత మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ సైజ్​లో కాస్త పల్చగా రోల్​ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చపాతీ ఉంచి రెండు వైపులా 5 సెకన్ల పాటు కాల్చుకోవాలి. ఇలా అన్ని చపాతీలను కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కాల్చుకున్న చపాతీలను ఒకదానిమీద ఒకటి ఉంచి ఎడ్జెస్​ కట్​ చేసుకుని స్క్వేర్​ షేప్​ వచ్చేలా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్క్వేర్​ షేప్​లో ఉన్న వాటిని సగానికి కట్​ చేసుకుని సమోసా షీట్స్​ రెడీ అవుతాయి.
  • ఇప్పుడు ఓ షీట్​ తీసుకుని కోన్​ షేప్​ వచ్చేలా ఫోల్డ్​ చేసి అందులో కీమాను ఫిల్​ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్​ చేసుకున్న తర్వాత షీట్​ను మైదా పేస్ట్​ సాయంతో క్లోజ్​ చేసుకుని సమోసాలుగా చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మైదా పేస్ట్​ కోసం ఓ గిన్నెలోకి కొద్దిగా మైదా పిండి, కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని కాస్త చిక్కగానే పేస్ట్​ మాదిరి కలుపుకుంటే సరి.
Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (Getty Images)
  • ఇలానే అన్ని షీట్స్​లోకి కీమాను ఫిల్​ చేసి మైదా పేస్ట్​తో క్లోజ్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న సమోసాలు వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • సమోసాలు మంచి క్రిస్పీగా వేగి, గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ఆయిల్​లో వేసి డీప్​ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే కీమా సమోసా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mutton Keema Samosa
Mutton Keema Samosa (ETV Bharat)

