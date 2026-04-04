అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర సూప్" - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Thalakaya Kura (Getty Images)
Published : April 4, 2026 at 11:53 AM IST

Thalakaya Kura Making : మెజార్టీ పీపుల్​ తలకాయ కూరను భలే ఇష్టంగా తింటారు! దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ కొత్తగా చేసేవారు కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"పాస్తా" ఎలా చేయాలా అని కంగారుగా ఉందా? - కుక్కర్​లో కూడా ఇలా ఈజీగా చేసేయొచ్చు!

తలకాయ మాంసం (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తలకాయ మాంసం - ఒక కేజీ
  • పసుపు - తగినంత
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • లవంగాలు - 8
  • యాలకులు - 4
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • ఎండుకొబ్బరి - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • జాపత్రి - 1
  • అనాసపువ్వు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • బిర్యానీఆకులు - 2
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వేడి నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేయాలి. ఇందులోనే కేజీ తలకాయ మాంసం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కర్రీ అనేది నీచు వాసన రాకుండా మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో తలకాయ మాంసం, కొద్దిగా పసుపు, నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆయిల్, 100 ఎంఎల్ వాటర్ పోసి కలపాలి. ఆపై మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఎనిమిది లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క వేయాలి. అలాగే నాలుగు యాలకులు, ఒక జాపత్రి, రెండు అనాసపువ్వులు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలను నాలుగు ముక్కలుగా అంచుల చివరకు కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని స్టవ్​పై పెట్టి అన్ని వైపులా బాగా కాల్చి చల్లారాక పైన పొట్టు తీసి పక్కనుంచాలి. అలాగే కొద్దిగా ఎండుకొబ్బరి ముక్కను కాల్చుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో ధనియాలులవంగాల మిశ్రమం, కాల్చిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే మిక్సీజార్​లో కాల్చిన ఉల్లిపాయలను వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కర్రీకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక రెండు బిర్యానీఆకులు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారాక తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న తలకాయ మాంసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడిని యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆపై మసాలాలు మాడిపోకుండా కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై మూతపెట్టి ముక్క మెత్తగా ఉడికే వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 25 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ముక్క మంచిగా ఉడికాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
  • ఇక అంతే అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే తలకాయ కూర మీ ముందుంటుంది!

రాజమండ్రి స్పెషల్​ "కాజు చికెన్ పకోడీ" - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ హ్యాపీ!

పెసరపప్పుతో "కారం పొడి" - కమ్మగా, కారంగా భలే ఉంటుంది!

