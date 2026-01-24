"తలకాయ కర్రీ సూప్" టేస్టీగా రావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి - సింపుల్ ప్రిపరేషన్!
ఈ పద్ధతిలో తలకాయ కూరను ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 9:50 AM IST
Goat Head Curry in Telugu : సండే వచ్చిందంటే చాలా ఇండ్లలో నాన్వెజ్ ఉండాల్సిందే! మటన్, చేపలు, చికెన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ ఆదివారం ఇంకాస్త మసాలా ఘాటు తగిలేలా తలకాయ కూరను ట్రై చేయండి. అయితే కర్రీ చేయడం చేయడం కష్టమని కొందరు భావిస్తారు. అలాంటివారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే! అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి ఈ సూపర్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఘుమఘుమలాడే "గోరు చిక్కుడు కొబ్బరి కర్రీ" - చపాతీ, రైస్లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తలకాయ మాంసం - కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- టమోటాలు - 100 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొంచెెం
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వేడినీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, తలకాయ మాంసం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
- అదేవిధంగా పావు కిలో ఉల్లిపాయలు, 100 గ్రాముల టమోటాలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- 3 నిమిషాల అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో కడిగి పెట్టుకున్న తలకాయ మాంసం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూ గరం మసాలా వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రపొడి, కొద్దిగా పుదీనా యాడ్ చేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ మిశ్రమం మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమంలో మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే తలకాయ కర్రీ మీ ముందుంటుంది! వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పరోటాల్లోకి తలకాయ కర్రీ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
ద్రాక్షపండ్లతో "సూపర్ సింపుల్ స్వీట్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
వార్వెవా అనిపించే "చిలగడదుంప పచ్చడి" - నోటికి పుల్లగా, ఘాటుగా, తియ్యగా!