వింటే భారతం వినాలి - తింటే "మటన్ గారెలు" తినాలి!!

- అద్భుతమైన రుచితో నాన్​ వెజ్​ గారెలు - తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి - పార్టీల్లో సూపర్ స్టార్టర్​​గా ఉంటాయి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 12:23 PM IST

Mutton Garelu : "వింటే భారతం వినాలి. తింటే గారెలు తినాలి" అంటారు పెద్దలు. భారత కథ ఎంత రసవత్తరంగా ఉంటుందో.. గారెలు కూడా అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే గారెలు అనగానే అందరికీ పెసరపప్పు ముందుగా గుర్తొస్తుంది. మరికొందరు బొబ్బర్లు, మినుములు వంటివాటితోనూ తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, నాన్​ వెజ్​తో కూడా గారెలు తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును, మటన్​తో ఎంతో రుచికరమైన గారెలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడుగానీ, పండగల వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కానీ వీటిని తయారు చేసుకుంటే అద్దిరిపోతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా అందరూ చాలా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? తయారీ పద్ధతి ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ కీమా - అరకేజీ
  • కోడి గుడ్లు - రెండు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
  • అల్లం - రెండు ఇంచులు
  • వెల్లుల్లి - ఐదారు
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • గరం మసాలా పొడి - ఒక స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • శనగపిండి - 3 స్పూన్లు
  • కార్న్ ఫ్లోర్ - 3 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - రెండు కట్టలు
  • ఆయిల్ - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఉడికించిన మటన్ కీమా వేసుకోవాలి. మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మిక్సింగ్​ బౌల్​ తీసుకొని అందులో గ్రైండ్​ చేసుకున్న మటన్ కీమా వేసుకోవాలి
  • అందులో ఒక పచ్చి కోడి గుడ్డును పగలగొట్టి వేసుకోవాలి
  • సన్నగా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి
  • సన్నగా తరిగిన పచ్చి మిర్చీ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి
  • అల్లం, వెల్లుల్లిని సన్నటి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకొని వేసుకొని మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత అర స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ కారం, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • చివరగా శనగపిండి, కార్న్ ఫ్లోర్, కొత్తిమీర వేసుకొని మిశ్రమం మొత్తాన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ వెలిగించి, పాన్ పెట్టుకొని డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • అటువైపు ఆయిల్ వేడెక్కుతూ ఉండగా, మరో వైపు ఈ కలుపుకున్న మిశ్రమంతో చిన్న సైజు గారెలను చేత్తో తయారు చేసుకోవాలి
  • ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఈ గారెలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి
  • కాల్చుకున్న గారెలను టిష్యూ పేపర్​ మీద వేసుకుంటే అదనపు ఆయిల్​ను పీల్చేసుకుంటుంది
  • ఇలా గారెలన్నీ తయారు చేసుకున్న తర్వాత సర్వింగ్​ బౌల్​ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి
  • ఎంతో అద్భుతమైన మటన్ గారెలు సిద్ధమైపోతాయి. వీటిని పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంటికి బంధువులు, మిత్రులు వచ్చినప్పుడు సర్వ్ చేస్తే చాలా వెరైటీగా ఫీలవుతారు

టిప్స్ :

  • కీమాను శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఎక్కువగా ఉంటే ఆయిల్​ ఎక్కువగా పీల్చుతుంది. ఇంకా గారెలు కూడా విడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • కీమా మిశ్రమం తడిని బట్టి శనగపిండి, కార్న్ ఫ్లోర్​ యాడ్​ చేసుకోవాలి. కాస్త పుట్నాల పప్పు పొడి, బ్రెడ్ క్రంబ్స్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి గారెలకు క్రిస్పీనెస్‌ ఇస్తాయి.

