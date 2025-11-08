పప్పు, సొరకాయ ముక్కలతో "మటన్ దాల్చా" - 'ఒక్కసారైనా ఇలా చేసుకుని తింటే చాలు' అనిపిస్తుంది!
"హైదరాబాదీ స్టైల్ మటన్ దాల్చా రెసిపీ" - ఈ సండే ఘుమఘుమలాడిపోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 11:01 AM IST
Hyderabadi Mutton Lauki Dalcha : మటన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి హైదరాబాదీ స్టైల్లో మటన్ దాల్చా చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 1 కప్పు
- మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 2
- సొరకాయ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాలు - 10
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- లవంగాలు - 4
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- యాలకులు - 4
- షాజీరా - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - ఒక టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్ ,
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- గరం మసాలా పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పావు కిలో సొరకాయను పొట్టు తీసి పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి. మరోవైపు అర కిలో మటన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఒక కప్పు కందిపప్పు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. పప్పు ఉడికిన తర్వాత పప్పు గుత్తితో కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బుకోవాలి.
- మరోవైపు ఇంకో కుక్కర్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత పది మిరియాలు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు యాడ్ చేయాలి. అలాగే నాలుగు లవంగాలు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ షాజీరా, వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత మూడు ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి బాగా కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మటన్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడకనివ్వాలి.
- మటన్ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- సొరకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత రుబ్బి పెట్టుకున్న కందిపప్పు, చింతపండు రసం పోయాలి. ఇందులోనే మూడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మటన్ దాల్చా మీ ముందుంటుంది!
