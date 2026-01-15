ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "ఆంధ్రా స్టైల్ మటన్ కర్రీ" - కుక్కర్​లో టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!

మటన్ ముక్క సాఫ్ట్ గా ఇలా కుక్ చేయండి - చపాతీ, బగారా రైస్​లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

mutton_curry_recipe_in_telugu
mutton_curry_recipe_in_telugu
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 7:09 AM IST

Mutton Curry : పండగ అంటే మాంసాహారం అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇలాంటి మటన్ కర్రీ. అవును! మటన్ కర్రీ ముక్క మెత్తగా, జ్యూసీగా ఉడకాలంటే ఇలా కుక్ చేసుకోండి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మసాలా ఘాటుకు తోడు, టేస్ట్ కాంబినేషన్ అద్దిరిపోతుంది.

mutton_curry_recipe_in_telugu
mutton_curry_recipe_in_telugu

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - 750 గ్రాములు
  • నూనె - 6టేబుల్ స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచుల ముక్క
  • కశ్మీరి చిల్లీ - - 3
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 12
  • అల్లం ముక్కలు - 2 ఇంచులు
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • గసగసాలు -1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 2
  • టమోటా - 1
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
mutton_curry_recipe_in_telugu
mutton_curry_recipe_in_telugu

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మటన్ శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకుని మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. మసాలా కోసం కడాయిలో నూనె లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, కశ్మీరి చిల్లీ, వెల్లుల్లి పాయలు, అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. కరివేపాకు కరకరలాడేలా బాగా వేగిన తర్వాత గసగసాలు కూడా వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
mutton_curry_recipe_in_telugu
mutton_curry_recipe_in_telugu
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికించుకున్న తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి.
mutton_curry_recipe_in_telugu
mutton_curry_recipe_in_telugu
  • నూనె తేలే వరకు వేయించాక శుభ్రం చేసుకున్న మటన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాగా కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు అడుగు పట్టకుండా ఉడికించాలి. నూనె సెపరేట్ అయిన తర్వాత పసుపు, కారం వేసుకుని కలపాలి. అంతా ముక్కలకు పట్టించిన తర్వాత ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని మూత పెట్టి ఐదారు విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
mutton_curry_recipe_in_telugu
mutton_curry_recipe_in_telugu
  • విజల్స్ పూర్తయ్యాక ప్రెజర్ తీసేసి మూత తీసుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరో 3 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు! మటన్ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. రైస్, చపాతీ, రోటీల్లోకి ఈ కర్రీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

