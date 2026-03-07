ఘుమఘుమలాడే "మటన్ కర్రీ" - ముక్క మెత్తగా ఉడికిపోతుంది!
కుక్కర్లో మటన్ కర్రీ - సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి!
Published : March 7, 2026 at 4:03 PM IST
Mutton Curry Recipe : మటన్ కర్రీ ఇలా చేశారంటే మనసు పారేసుకుంటారు. చాలా సింపుల్గా కుక్కర్లో చేసే ఈ కర్రీ టేస్ట్ కి ఫిదా అయిపోతారు. అర కేజీ మటన్ తెచ్చుకుని ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కేజీ
- రైస్ - అర కేజీ
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- సోంపు - అర స్పూన్
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి పాయలు - 25
- అల్లం ముక్కలు - 2 ఇంచులు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- స్టార్ అనాసా - 1
- పెద్ద యాలక్కాయ - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటాలు - 2
- పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
- లేదా కారం - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ మటన్, అర కేజీ రైస్ శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మసాలా కోసం ప్యాన్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క ముక్కలు తీసుకోవాలి. వేడి చేసి చల్లార్చుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత 25 వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని, అల్లం ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని మటన్ వేసుకోవాలి. ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, మసాలా పొడి, బిర్యానీ ఆకు, జాపత్రి, స్టార్ అనాసా, పెద్ద యాలక్కాయ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు ముప్పావు లీటర్ నీళ్లు కూడా పోసుకుని మటన్ మెత్తగా ఉడికించాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదు విజిల్స్ ఇస్తే చాలు. మటన్ మెత్తగా ఉడుకుతుంది.
- ఇపుడు ఉడికించిన మటన్ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అదే కుక్కర్లో నెయ్యి, నూనె వేసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని రంగు మారిన తర్వాత ముందుగా ఎసరు లేకుండా మటన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లిపేస్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా పెరుగు, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేదా కారం వేసుకుని ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా మటన్ ఉడికించుకున్న నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మరిగించే వరకు ఉడికించుకుని నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి. కప్పు రైస్ లోకి రెండు కప్పుల ఎసరు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్లో ఒక్క విజిల్ ఇస్తే చాలు! ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని చూస్తే మటన్ పులావ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ పులావ్ వేడి వేడిగా ఎలాంటి గ్రేవీ అవసరం లేకుండానే కమ్మగా తినొచ్చు.
