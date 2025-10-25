ఘుమఘుమలాడే "మటన్ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే స్పైసీగా, జ్యూసీగా ఉంటుంది!
మటన్తో ఈ విధంగా కర్రీ చేసి చూడండి - ఇది తింటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
Mutton Curry Making : మటన్ పేరు చెబితే నాన్వెజ్ ప్రియులకు నోరూరిపోతుంది. దీంతో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఓసారి ఇలా మటన్తో తెలంగాణలో స్టైల్ గ్రేవీ కర్రీ ట్రై చేశారంటే ఆహా అనాల్సిందే. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కేజీ
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- యాలకులు - 5
- లవంగాలు - 8
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- ఎండుకొబ్బరి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- రాతిపువ్వు - కొంచెం
- సాజీర - అర టీ స్పూన్
- గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఆనాసపువ్వు - 1
- జాపత్రి - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కేజీ మటన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు మటన్పై మూతపెట్టి 15 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు మసాలా కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఐదు యాలకులు, 8 లవంగాలు, కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, 10 జీడిపప్పులు, కొంచెం రాతిపువ్వు, అర టీ స్పూన్ సాజీర వేసి లైట్గా వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు వేసి అర నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మసాలా దినుసులను చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన మసాలా దినుసులను మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక అనాసపువ్వు, కొద్దిగా జాపత్రి వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా ఆనియన్స్ను మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసువాలి.
- అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మేతి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పుదీనా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ముందుగా మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు కలపాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఇప్పుడు గిన్నెపై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రేవీకి తగ్గట్టుగా నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
- విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి మటన్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
