"పొట్టేలు మటన్ కర్రీ" స్పైసీగా ఇలా ట్రై చేయండి - ముక్క మెత్తగా జ్యూసీగా ఉంటుంది!

మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే మటన్ కర్రీ - స్పైసీగా, టేస్టీగా బాగుంటుంది!

mutton_curry_recipe_in_telugu (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Mutton Curry Recipe in Telugu : ఫంక్షన్లలో చేసే మాంసం కర్రీ ఎంతో రుచిగా, స్పైసీగా, గ్రేవీగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు తయారు చేసే మసాలా అందుకు ఓ కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే, సరిగ్గా అలాంటి మటన్ కర్రీ ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.

మటన్ (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - 750గ్రాములు
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మసాలా (Getty images)

మసాలా కోసం :

  • ఎండుకొబ్బరి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • షాజీర - అర స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 4
  • జాజికాయ - సగం
  • జాపత్రి - 1
ఉల్లిగడ్డలు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మటన్ శుభ్రం చేసుకుని కొద్ది కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, కారం కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మసాలా రెడీ చేసుకుని కర్రీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. మసాలా కోసం స్టవ్​పై కర్రీ చేసుకునే కడాయి పెట్టి సన్నటి మంటపై ఎండుకొబ్బరి, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, షాజీర, చెక్క, ఇలాచీ, లవంగాలు, జాజికాయ, జాపత్రి వేయించుకోవాలి. మంట ఎక్కువగా కాకుండా సన్నటి మంటపైనే కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. మంచి వాసన రాగానే స్టవ్​పై నుంచి దించి చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty images)
  • ఇపుడు అదే కడాయి మళ్లీ స్టవ్​పై పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు, మటన్ కూడా వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి. ఇపుడు మూత తీసి పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా వేసుకుని మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty images)
  • ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూత పెట్టాలి. మెత్తగా ఉడికే వరకు మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ 90శాతం ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మాత్రమే కారం వేసుకోవాలి. కారం ముందే కాకుండా ఇలా 90శాతం ఉడికిన తర్వాత వేసుకోవడం వల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది. చివర్లో ఉప్పు రుచి చూసుకుని నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుంటే చాలు. ఘుమఘుమలాడే పొట్టేలు కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

