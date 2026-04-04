టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "మటన్​ భునా మసాలా" - స్పెషల్​ మసాలాతో అద్దిరిపోతుంది!

- రెగ్యులర్ మటన్​ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Spicy Mutton Bhuna Masala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 2:09 PM IST

Spicy Mutton Bhuna Masala: సండే వచ్చిందంటే ఇంట్లో నాన్​వెజ్​ కంపల్సరీ. చికెన్​, మటన్​ అంటూ నచ్చినది తెచ్చుకుని హాయిగా తింటుంటారు. అయితే చికెన్​తో పోలిస్తే ఆదివారం రోజు మటన్​ తినేవారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ధర కాస్త ఎక్కువైనా సరే కనీసం వారానికి ఓసారి అయినా చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. అయితే మటన్​ను ఎప్పుడూ తినేలా కాకుండా ఓసారి మటన్​ భునా మసాలా చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. స్పెషల్​ మసాలాతో తయారు చేసుకునే ఈ రెసిపీ ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చుతుంది. చిక్కని గ్రేవీతో, అద్దిరిపోయే రుచితో ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, పరోటా, పులావ్​, బాగారా ఇలా ఎందులోకైనా కిర్రాక్​ కాంబినేషన్​. మటన్​ అంటే నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మటన్​ భునా మసాలా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మటన్​ - అర కిలో
  • ఉల్లిపాయలు - 2 (పెద్దవి)
  • నూనె - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నల్ల యాలకులు - 2
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పెరుగు - అర కప్పు
Mutton Bhuna Masala (Getty Images)

మసాలా పొడి కోసం:

  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నల్ల యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
Mutton Bhuna Masala (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మటన్​ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు పెద్ద సైజ్​లో ఉన్న రెండు ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్​ చేసి పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో జీలకర్ర, నల్ల యాలకులు, యాలకులు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Mutton Bhuna Masala (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు కలిపి మగ్గించాలి.
  • ఆనియన్స్​ మగ్గినాక శుభ్రం చేసిన మటన్​ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • మటన్​ ముక్కలు నూనెలో వేగినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • అల్లం మగ్గినాక పుదీనా ఆకులు, కొత్తిమీర తరుగు, పెరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Mutton Bhuna Masala (Getty Images)
  • మటన్​ ఉడికేలోపు మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మిరియాలు, నల్ల యాలకులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, లవంగాలు, ఉప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఈ మసాలా దినుసులు పూర్తిగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనిచ్చి మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మటన్​ ఉడికి కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో మటన్​ ముక్క ఉడికిందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • మటన్​ ముక్కలు 90 పర్సెంట్​ ఉడికినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉడకలేదంటే మరో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
Mutton Bhuna Masala (Getty Images)
  • మటన్​ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు మగ్గించాలి.
  • నీళ్లు ఇంకి నూనె పైకి తేలి గ్రేవీ దగ్గరపడినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్​ భునా మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mutton Bhuna Masala (ETV Bharat)

