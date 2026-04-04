టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "మటన్ భునా మసాలా" - స్పెషల్ మసాలాతో అద్దిరిపోతుంది!
- రెగ్యులర్ మటన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : April 4, 2026 at 2:09 PM IST
Spicy Mutton Bhuna Masala: సండే వచ్చిందంటే ఇంట్లో నాన్వెజ్ కంపల్సరీ. చికెన్, మటన్ అంటూ నచ్చినది తెచ్చుకుని హాయిగా తింటుంటారు. అయితే చికెన్తో పోలిస్తే ఆదివారం రోజు మటన్ తినేవారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ధర కాస్త ఎక్కువైనా సరే కనీసం వారానికి ఓసారి అయినా చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే మటన్ను ఎప్పుడూ తినేలా కాకుండా ఓసారి మటన్ భునా మసాలా చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. స్పెషల్ మసాలాతో తయారు చేసుకునే ఈ రెసిపీ ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చుతుంది. చిక్కని గ్రేవీతో, అద్దిరిపోయే రుచితో ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, పరోటా, పులావ్, బాగారా ఇలా ఎందులోకైనా కిర్రాక్ కాంబినేషన్. మటన్ అంటే నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మటన్ భునా మసాలా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మటన్ - అర కిలో
- ఉల్లిపాయలు - 2 (పెద్దవి)
- నూనె - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నల్ల యాలకులు - 2
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పెరుగు - అర కప్పు
మసాలా పొడి కోసం:
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నల్ల యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- మటన్ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు పెద్ద సైజ్లో ఉన్న రెండు ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్ చేసి పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో జీలకర్ర, నల్ల యాలకులు, యాలకులు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలిపి మగ్గించాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గినాక శుభ్రం చేసిన మటన్ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- మటన్ ముక్కలు నూనెలో వేగినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక పుదీనా ఆకులు, కొత్తిమీర తరుగు, పెరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మటన్ ఉడికేలోపు మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మిరియాలు, నల్ల యాలకులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, లవంగాలు, ఉప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఈ మసాలా దినుసులు పూర్తిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనిచ్చి మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మటన్ ఉడికి కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో మటన్ ముక్క ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- మటన్ ముక్కలు 90 పర్సెంట్ ఉడికినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉడకలేదంటే మరో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
- మటన్ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు మగ్గించాలి.
- నీళ్లు ఇంకి నూనె పైకి తేలి గ్రేవీ దగ్గరపడినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ భునా మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
