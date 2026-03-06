ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు లంచ్​ బాక్స్​లోకి ఏదీ నచ్చడం లేదా? - ఇలా "ఆవాల అన్నం​" పెట్టారంటే ఇష్టంగా తింటారు!

లంచ్​బాక్స్​, ప్రసాదం ఎప్పుడూ రొటీన్​ వంటలే చేస్తున్నారా? - ఓసారి సరికొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి!

Avala Annam
Avala Annam (Getty Images)
Mustard Rice Recipe in Telugu : ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు, పెద్దలకు రుచికరంగా, కడుపునిండా అన్నం తినేలా చేయడం గృహిణులకు పెద్ద టాస్క్​. ఆ కూర నచ్చలేదని, ఈ పచ్చడి నచ్చలేదని రకరకాల కారణాలు చెబుతుంటారు. పోనీ వాళ్లకు నచ్చినట్లు చేస్తే ఎప్పుడూ అదేనా, కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేయమని అంటారు. అలాంటి వారికి ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే తమిళనాడు స్పెషల్ ఆవాల అన్నం​. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు కూడా చాలా బాగా హెల్ప్​ అవుతుంది. నిమిషాల్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది లంచ్​బాక్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా దేవుడికి నైవేద్యంగాను చేసి పెట్టొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఆవాల అన్నం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Avala Annam
ఆవాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
  • మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Avala Annam
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో రెండు కప్పుల బియ్యం, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా ఉప్పు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు కాస్త పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
  • అలాగే మిక్సీజార్​లో 20 ఎండుమిర్చి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Avala Annam
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆవాల కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి ఆయిల్ పైకి తేలెంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Avala Annam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన అనంతరం ఉడికించిన అన్నం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే తమిళనాడు స్పెషల్ ఆవాల అన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Avala Annam
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరు ఈ రైస్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, ఆవాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

