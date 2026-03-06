పిల్లలు లంచ్ బాక్స్లోకి ఏదీ నచ్చడం లేదా? - ఇలా "ఆవాల అన్నం" పెట్టారంటే ఇష్టంగా తింటారు!
Mustard Rice Recipe in Telugu : ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు, పెద్దలకు రుచికరంగా, కడుపునిండా అన్నం తినేలా చేయడం గృహిణులకు పెద్ద టాస్క్. ఆ కూర నచ్చలేదని, ఈ పచ్చడి నచ్చలేదని రకరకాల కారణాలు చెబుతుంటారు. పోనీ వాళ్లకు నచ్చినట్లు చేస్తే ఎప్పుడూ అదేనా, కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేయమని అంటారు. అలాంటి వారికి ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే తమిళనాడు స్పెషల్ ఆవాల అన్నం. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. నిమిషాల్లోనే ఇన్స్టంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది లంచ్బాక్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా దేవుడికి నైవేద్యంగాను చేసి పెట్టొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఆవాల అన్నం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 20
- ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - అర కప్పు
- మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో రెండు కప్పుల బియ్యం, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా ఉప్పు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు కాస్త పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లో 20 ఎండుమిర్చి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆవాల కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి ఆయిల్ పైకి తేలెంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన అనంతరం ఉడికించిన అన్నం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే తమిళనాడు స్పెషల్ ఆవాల అన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరు ఈ రైస్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, ఆవాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
