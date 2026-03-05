కర్బూజతో "సేమియా పాయసం" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్!
Published : March 5, 2026 at 12:10 PM IST
Muskmelon Semiya Payasam: సేమియా పాయసం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు వంటి స్పెషల్ అకేషన్స్లో చాలా మంది ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అయితే సేమియా పాయసాన్ని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా కర్బూజ యూజ్ చేసి చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కర్బూజను నేరుగా తినలేని వారికి ఇలా చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని కర్బూజ సేమియా పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కర్బూజ ముక్కలు - 2 కప్పులు
- సేమియా - అర కప్పు
- పాలు - 1 లీటర్
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
- పంచదార - పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని సరిపడా వాటర్ పోసి ఓ అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- కర్బూజ సగం ముక్క తీసుకుని అందులోని గింజలు, పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కలను రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి కర్బూజ ముక్కలను తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి సేమియా వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. సేమియా దోరగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి లీటర్ చిక్కటి పాలు, కుంకుమ పువ్వు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి ఉడికించాలి.
- సగ్గుబియ్యం 80 శాతం ఉడికినాక వేయించిన సేమియా వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- సేమియా, సగ్గుబియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పంచదార వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- పంచదార కూడా పూర్తిగా కరిగి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- సేమియా మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారినాక గ్రైండ్ చేసిన కర్బూజ మిశ్రమం, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్న కర్బూజ ముక్కలు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్పూజ సేమియా పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సేమియా దోరగా వేగితే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ వేయిస్తే మాడిపోయి పాయసం రుచి మారుతుంది.
- పాయసం మరీ దగ్గరపడేంతవరకు కాకుండా కాస్త లిక్విడ్ టైప్లో ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే చల్లారేలోపు గట్టిపడతుంది. అలాకాకుండా దగ్గర పడినాక ఆఫ్ చేస్తే చల్లారేలోపు మరీ గట్టిపడుతుంది.
- పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కావాలనుకుంటే నెయ్యిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ను లాస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే పాయసం రుచి మరింత బాగుంటుంది.
