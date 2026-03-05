ETV Bharat / offbeat

కర్బూజతో "సేమియా పాయసం" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు బెస్ట్​!

- రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో కాదు.. ఈ స్టైల్లో సేమియా పాయసం చేసుకోండి, కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (ETV Bharat)
Muskmelon Semiya Payasam: సేమియా పాయసం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు వంటి స్పెషల్​ అకేషన్స్​లో చాలా మంది ప్రిపేర్​ చేసుకుంటుంటారు. టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అయితే సేమియా పాయసాన్ని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా కర్బూజ యూజ్​ చేసి చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కర్బూజను నేరుగా తినలేని వారికి ఇలా చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కర్బూజ సేమియా పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కర్బూజ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • సేమియా - అర కప్పు
  • పాలు - 1 లీటర్​
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్​
Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని సరిపడా వాటర్​ పోసి ఓ అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • కర్బూజ సగం ముక్క తీసుకుని అందులోని గింజలు, పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్​ చేసుకున్న ముక్కలను రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి కర్బూజ ముక్కలను తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి సేమియా వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి. సేమియా దోరగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి లీటర్​ చిక్కటి పాలు, కుంకుమ పువ్వు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి ఉడికించాలి.
Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (Getty Images)
  • సగ్గుబియ్యం 80 శాతం ఉడికినాక వేయించిన సేమియా వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • సేమియా, సగ్గుబియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పంచదార వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • పంచదార కూడా పూర్తిగా కరిగి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (Getty Images)
  • సేమియా మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారినాక గ్రైండ్​ చేసిన కర్బూజ మిశ్రమం, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొన్ని సన్నగా కట్​ చేసుకున్న కర్బూజ ముక్కలు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్పూజ సేమియా పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Muskmelon Semiya Payasam
Muskmelon Semiya Payasam (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సేమియా దోరగా వేగితే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ వేయిస్తే మాడిపోయి పాయసం రుచి మారుతుంది.
  • పాయసం మరీ దగ్గరపడేంతవరకు కాకుండా కాస్త లిక్విడ్​ టైప్​లో ఉన్నప్పుడే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే చల్లారేలోపు గట్టిపడతుంది. అలాకాకుండా దగ్గర పడినాక ఆఫ్​ చేస్తే చల్లారేలోపు మరీ గట్టిపడుతుంది.
  • పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా యాడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కావాలనుకుంటే నెయ్యిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ను లాస్ట్​ యాడ్​ చేసుకుంటే పాయసం రుచి మరింత బాగుంటుంది.

