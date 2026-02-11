మీ వాహనం రోడ్డెక్కితే "పాట" వినిపిస్తుంది - దేశంలోనే తొలి "మ్యూజికల్ రోడ్డు" ప్రారంభం!
ముంబయ్ కోస్టల్ కారిడార్లో మ్యూజికల్ రోడ్డు - "స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ జయహో" సాంగ్ వినే చాన్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 5:00 PM IST
Musical Road in India : కార్లు, బస్సులు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాల్లో వెళ్తున్నపుడు పాటలు వినాలంటే ఎఫ్ఎం లేదా బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, అవేమీ అక్కర్లేకుండానే హైవేపై వెళ్తున్నపుడు మ్యూజిక్ వినిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అవును మీరు వినేది నిజమే రహదారిపై ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇలాంటి గొప్ప అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు కొన్ని దేశాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ టెక్నాలజీ ఇపుడు ఇండియాలోనూ ప్రారంభమైంది. ముంబయి కోస్టల్ రోడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన 700మీటర్ల మ్యూజిక్ రోడ్డును అక్కడి సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ప్రారంభించారు. రహదారిపై ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన గుర్తులపై వాహనాన్ని నడిపించడం ద్వారా మ్యూజిక్ వినొచ్చు.
ఇప్పటి వరకూ హంగరీ, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, అరబ్ ఎమిరేట్స్లో మాత్రమే ఉన్న మ్యూజికల్ రోడ్డు మన దేశంలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ముంబయి కోస్టల్ రోడ్ అధికారులు తొలి మ్యూజికల్ రోడ్డును ప్రారంభించి రికార్డు సృష్టించారు. "నారిమన్ ప్రాంతం నుంచి వర్లి" వైపు వెళ్లే రహదారిపై హంగేరియన్ టెక్నాలజీ సాయంతో పలు సంగీత స్ట్రిప్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఈ రోడ్డుపై దాదాపు 700 మీటర్ల మేర ప్రయాణించే వాహనచోదకులు 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్' సినిమాలోని "జయ హో' పాటను ఆస్వాదించనున్నారు. పాటను దేశానికి అంకితం చేయడానికి, ప్రజల్లో దేశభక్తి భావాన్ని మరింత పెంచేందుకు ఈ పాటను ఎంచుకుని డిజైన్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చేపట్టిన మ్యూజికల్ రోడ్జు ప్రాజెక్టుకు రూ.6.21 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ముంబయి కోస్టల్ రోడ్ కారిడార్ ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా నిర్మించిన ఈ రహదారి దేశంలోనే మొదటి మ్యూజికల్ రోడ్డుగా కావడం విశేషం. ఇటువంటి మ్యూజికల్ రోడ్లు హంగరీ, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో మాత్రమే ఉన్నాయి. మ్యూజికల్ రోడ్డును మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ప్రారంభించారు.
ఏమిటీ కోస్టల్ రోడ్డు ప్రాజెక్ట్?
ట్రాఫిక్ నియంత్రించడంతో పాటు ముంబయిలోని వివిధ ప్రాంతాల మధ్య కనెక్టివిటీని పెంచడం బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కోస్టల్ రోడ్డు ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా దక్షిణ ముంబయిలోని మెరైన్ లైన్స్ నుంచి ఉత్తర శివారు ప్రాంతాల్లోని దహిసర్ వరకు 29.2 కి.మీ మేర 14వేల కోట్ల రూపాయలతో రహదారి నిర్మించింది. ఈ రోడ్డులోని కొంత భాగంలోనే వాహనదారులకు 'జయ హో' పాట వినిపించేలా అధికారులు మ్యూజికల్ రోడ్డును డిజైన్ చేశారు.
