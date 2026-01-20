వెడ్డింగ్ స్టైల్ "మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్" - కమ్మగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!
పుట్టగొడుగులతో సింపుల్గా చేసుకునే ఫ్రైడ్ రైస్ - ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 5:23 PM IST
Mushroom Fried Rice Prepare : ఫ్రైడ్ రైస్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎగ్, చికెన్, వెజిటేబుల్ అంటూ వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి వెడ్డింగ్ స్టైల్ మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇది తిన్నవారు వన్స్మోర్ అంటారంతే. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పుట్టగొడుగులు - 200 గ్రాములు
- బటర్ - 3 టీ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - ఒకటింపావు టీ స్పూన్
- క్యాప్సికం - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ ముందుగా 200 గ్రాముల పుట్టగొడుగులను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి ఆయిల్ పైకి తేలెంత వరకు వేగనివ్వాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుట్టగొడుగు ముక్కలు, పావు కప్పు క్యాప్సికం తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత 200 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూడు టీ స్పూన్ల బటర్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు పొడిపొడిగా వండిన అన్నం, ఒకటింపావు టీ స్పూన్ల మిరియాల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ మీ ముందుంటుంది!
