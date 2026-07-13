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ఈ సీజన్​లో తప్పక తినాల్సిన - మష్రూమ్​ మసాలా కర్రీ!

- జీడిపప్పుతో రెస్టారెంట్​ స్టైల్ రెసిపీ - ఒక్కసారి టేస్ట్​ చేశారంటే "వన్స్​ మోర్" అంటారు!

Mushroom Masala Curry
Mushroom Masala Curry (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 3:45 PM IST

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Mushroom Masala Curry : ప్రస్తుతం వంద మందిలో దాదాపు 80 మంది విటమిన్ D లోపంతో బాధపడుతున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. నగర జీవుల్లో ఇది ఇంకా ఎక్కువే. ఈ పరిస్థితి నుంచి రుచికరమైన వంటతో బయటపడితే ఎంత బాగుంటుందో కదా! అవును, ఆ సదుపాయం ఉంది. మష్రూమ్​తో అది సాధ్యమే. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం? పుట్ట గొడులతో వావ్​ అనిపించే మసాలా కర్రీని ప్రిపేర్ చేయండి. ఇష్టంగా తింటూ డి విటమిన్​ కూడా సొంతం చేసుకోండి. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

గ్రేవీ కోసం:

  • టమాటాలు - 3
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • జీడిపప్పు - ఐదారు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • మిరియాలు - అర చెంచా
  • పెరుగు - పావు కప్పు

కర్రీ కోసం :

  • మష్రూమ్స్ - పావు కేజీ
  • నూనె - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - పది నుంచి 12
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • జీలకర్ర - అర చెంచా
  • కారం - 2 చెంచాలు
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • ధనియాల పొడి - అర చెంచా
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నెయ్యి - 1 చెంచా
  • నిమ్మరసం - అర చెంచా
  • కొత్తిమీర కట్ట - ఒకటి

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి. అందులో టమాటా ముక్కలు, ఐదారు జీడిపప్పులు, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, యాలకులు, ఎండుమిర్చి, మిరియాలు, పెరుగు వేసి మెత్తగా పేస్టులా రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్టు ఎంత మృదువుగా ఉంటే గ్రేవీ అంత క్రీమీగా, రుచిగా ఉంటుంది.
  • ఇప్పుడు స్టొ మీద ఒక కడాయి పెట్టి, రెండు చెంచాల ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత మిగిలిన జీడిపప్పు వేసి లైట్ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • తర్వాత అదే నూనెలో శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి, నీరు వంపేసిన మష్రూమ్స్‌ను వేసుకొని, మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు వేయించాలి
  • ఇలా ఫ్రై చేయడం వల్ల మష్రూమ్స్​లో మిగిలిన తేమ ఆవిరైపోతుంది. ఆ తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేయాలి. చిటపటలాడిన తర్వాత సన్నగా కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లేత బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకటి నుంచి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అనంతరం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్‌ వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్​ పై నూనె పైకి తేలే వరకు ఓపికగా ఉడికిస్తే గ్రేవీకి మంచి రంగు, రుచి, చిక్కదనం వస్తాయి.
  • ఇప్పుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్, జీడిపప్పును గ్రేవీలో వేసి బాగా కలపాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా హీట్​ వాటర్ యాడ్​ చేసి మీకు కావాల్సిన చిక్కదనం వచ్చేలా చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా మరో రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • కర్రీ కాస్త చల్లారిన తర్వాత నిమ్మరసం పిండాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జీడిపప్పు మష్రూమ్ గ్రేవీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • దీని సువాసన రెస్టారెంట్ స్టైల్‌లో అద్దిరిపోతుంది. రోటీ, చపాతీతోపాటు సాధారణ అన్నంలో కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

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MUSHROOM
MASALA RECIPE
MUSHROOM CURRY
KAJU RECIPE
MUSHROOM RECIPE

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