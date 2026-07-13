ఈ సీజన్లో తప్పక తినాల్సిన - మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ!
- జీడిపప్పుతో రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెసిపీ - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే "వన్స్ మోర్" అంటారు!
Mushroom Masala Curry (ETV Bharat)
Published : July 13, 2026 at 3:45 PM IST
Mushroom Masala Curry : ప్రస్తుతం వంద మందిలో దాదాపు 80 మంది విటమిన్ D లోపంతో బాధపడుతున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. నగర జీవుల్లో ఇది ఇంకా ఎక్కువే. ఈ పరిస్థితి నుంచి రుచికరమైన వంటతో బయటపడితే ఎంత బాగుంటుందో కదా! అవును, ఆ సదుపాయం ఉంది. మష్రూమ్తో అది సాధ్యమే. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం? పుట్ట గొడులతో వావ్ అనిపించే మసాలా కర్రీని ప్రిపేర్ చేయండి. ఇష్టంగా తింటూ డి విటమిన్ కూడా సొంతం చేసుకోండి. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
గ్రేవీ కోసం:
- టమాటాలు - 3
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- జీడిపప్పు - ఐదారు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- యాలకులు - 2
- ఎండుమిర్చి - 2
- మిరియాలు - అర చెంచా
- పెరుగు - పావు కప్పు
కర్రీ కోసం :
- మష్రూమ్స్ - పావు కేజీ
- నూనె - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - పది నుంచి 12
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- కారం - 2 చెంచాలు
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- ధనియాల పొడి - అర చెంచా
- ఉప్పు - తగినంత
- నెయ్యి - 1 చెంచా
- నిమ్మరసం - అర చెంచా
- కొత్తిమీర కట్ట - ఒకటి
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి. అందులో టమాటా ముక్కలు, ఐదారు జీడిపప్పులు, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, యాలకులు, ఎండుమిర్చి, మిరియాలు, పెరుగు వేసి మెత్తగా పేస్టులా రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్టు ఎంత మృదువుగా ఉంటే గ్రేవీ అంత క్రీమీగా, రుచిగా ఉంటుంది.
- ఇప్పుడు స్టొ మీద ఒక కడాయి పెట్టి, రెండు చెంచాల ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత మిగిలిన జీడిపప్పు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- తర్వాత అదే నూనెలో శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి, నీరు వంపేసిన మష్రూమ్స్ను వేసుకొని, మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు వేయించాలి
- ఇలా ఫ్రై చేయడం వల్ల మష్రూమ్స్లో మిగిలిన తేమ ఆవిరైపోతుంది. ఆ తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేయాలి. చిటపటలాడిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లేత బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకటి నుంచి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్ పై నూనె పైకి తేలే వరకు ఓపికగా ఉడికిస్తే గ్రేవీకి మంచి రంగు, రుచి, చిక్కదనం వస్తాయి.
- ఇప్పుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్, జీడిపప్పును గ్రేవీలో వేసి బాగా కలపాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా హీట్ వాటర్ యాడ్ చేసి మీకు కావాల్సిన చిక్కదనం వచ్చేలా చేసుకోవచ్చు.
- ఇలా మరో రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కర్రీ కాస్త చల్లారిన తర్వాత నిమ్మరసం పిండాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జీడిపప్పు మష్రూమ్ గ్రేవీ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీని సువాసన రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అద్దిరిపోతుంది. రోటీ, చపాతీతోపాటు సాధారణ అన్నంలో కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.