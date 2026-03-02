ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ అండ్​ జ్యూసీ "మష్రూమ్​ కట్​లెట్స్​" - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి - స్నాక్స్​కు బెస్ట్​!

-పుట్టగొడుగులతో అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతుంది!

Mushroom Cutlets Recipe
Mushroom Cutlets Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Mushroom Cutlets Recipe: వెజిటేరియన్స్​కు మాంసకృత్తులు అందించే పదార్థాల్లో మష్రూమ్స్​ ఒకటి. అందుకే చాలా మంది వీటిని తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా పుట్టగొడుగలతో చాలా మంది ఫ్రై, గ్రేవీ రెసిపీలు మాత్రమే చేస్తారు. కానీ క్రంచీ స్నాక్స్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదే కట్​లెట్స్​. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. స్కూల్​ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు వీటిని చేసి పెడితే హ్యాపీగా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే మష్రూమ్​ కట్​లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mushroom Cutlets
Mushroom Cutlets (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మష్రూమ్​ - 200 గ్రాములు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కారం - 1 టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఉడికించిన బంగాళాదుంప - 1
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బ్రెడ్ క్రంబ్స్​ తగినంత
Mushroom Cutlets
Mushroom Cutlets (Getty Images)

తయారీ విధానం: ​

  • ముందుగా పుట్టగొడుగులను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని కూడా సన్నగా తరగాలి. బంగాళాదుంపను ఉడికించి పొట్టు తీసేసి తురుముకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా కలర్​ మారాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం తరిగిన పుట్టగొడుగులు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ కొద్దిసేపు వేయించాలి.
Mushroom Cutlets
Mushroom Cutlets (Getty Images)
  • మష్రూమ్స్​ కాస్త వేగినాక కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి మరో మూడు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • మసాలాలు కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక కొత్తిమీర తరుగు యాడ్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుని పక్కన చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ రెడీగా ఉంచాలి. మరో గిన్నెలోకి 2 టేబుల్​స్పూన్ల మైదా పిండి వేసి అందులోకి సరిపడా వాటర్​ పోసి కలుపుకోవాలి. మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా ఉండాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రెడీ చేసుకున్న మష్రూమ్​ మిశ్రమం, తురుముకున్న బంగాళాదుంప, కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. ముద్దలాగా రాకపోతే మరికొంచెం కార్న్​ఫ్లోర్​ కలుపుకోవచ్చు.
Mushroom Cutlets
Mushroom Cutlets (Getty Images)
  • అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​లెట్​ షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఓ కట్​లెట్​ తీసుకుని ముందుగా మైదా పిండిలో డిప్​ చేసి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో రోల్​ చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • కట్​లెట్స్​ క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిగిలిన వాటిని ఫ్రై చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మష్రూమ్స్​ కట్​లెట్స్​ రెడీ.
Mushroom Cutlets
Mushroom Cutlets (ETV Bharat)

