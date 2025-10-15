ఘుమఘుమలాడే "మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ" - నాన్వెజ్ కూరలను మించిన టేస్ట్!
పుట్టగొడుగులతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - అన్నం, పులావ్, రోటీ, బిర్యానీ, చపాతీ, పూరీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
Published : October 15, 2025 at 3:55 PM IST
Mushroom Curry in Telugu : పుట్టగొడుగులతో చేసిన వంటలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఎప్పుడు చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి ఈ స్టైల్లో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతే కాకుండా కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుట్టగొడుగులు - 200 గ్రాములు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- యాలకులు - 3
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
- టమోటాలు - 2
- అల్లం - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - 2
- జీడిపప్పు - 10
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కసూరి మెంతి - అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 200 గ్రాముల పుట్టగొడుగులను శుభ్రంగా కడిగి పైన పొట్టును చాకుతో తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పుట్టగొడుగు ముక్కలను గిన్నెలో వేసి ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుట్టగొడుగు ముక్కలు, చిటికెడు ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. ఇందులో రెండు బిర్యానీ ఆకులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, మూడు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ప్యూరీని వేసి బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన పుట్టగొడుగు ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- చివరన అర టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కడాయిని పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ సిద్ధమైనట్లే!
- ఈ రెసిపీ అన్నం, పులావ్, రోటీ, బిర్యానీ, చపాతీ, పూరీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
