కరకరలాడే "వెన్న మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
మురుకులను ఓసారి ఇలా ట్రైసి చూడండి - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
Venna Murukku Making in Telugu : ఇండ్లలో పిల్లలు, పెద్దల కోసం గృహిణులు వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్స్గా కూడా తింటారు. బయట దుకాణాల్లోనూ ఇవి కొనుగోలు చేస్తారు. వీటిల్లో మురుకులు ఒకటి. ఇవి క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు నోటికి మంచి రుచినిస్తాయి. ఈ మురుకులను మినప్పిండి, శనగపిండితో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
అవే వెన్న మురుకులు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి. అంతేకాక క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! వీటిని డబ్బాలో వేసి పెడితే మెత్తబడకుండా 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలు సాయంత్రం పాఠశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇస్తే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మరీ టేస్టీటేస్టీ వెన్న మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వాము - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెన్న - 80 గ్రాములు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 80 గ్రాముల వెన్న, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి కలపాలి.
- ఇందులోకి ఒకటి ముప్పావు కప్పుల నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఎనిమిది నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్ది కొద్దిగా పిండిని స్టార్ షేప్ బిళ్ల ఉన్న మురుకుల పావులో పెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత మురుకుల పావును తిప్పుతూ మురుకుల ఆకారంలో ఒక్కొక్కటిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మురుకులను ఎనిమిది నిమిషాల పాటు అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే క్రిస్పీక్రిస్పీ టేస్టీటేస్టీ వెన్న మురుకులు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
- అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
- వెన్న మురుకులను ఈ పద్ధతి పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. అంతేకాక పిల్లలు సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇస్తే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు.
- మీరూ ఎక్కువ మోతాదులో వెన్న మురుకులను చేసుకోవాలనుకుంటే వెన్న, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర ఇంగ్రేడియట్స్ను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
