కరకరలాడే "వెన్న మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

మురుకులను ఓసారి ఇలా ట్రైసి చూడండి - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

Venna Murukulu
Venna Murukulu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Venna Murukku Making in Telugu : ఇండ్లలో పిల్లలు, పెద్దల కోసం గృహిణులు వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్​ ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్స్​గా కూడా తింటారు. బయట దుకాణాల్లోనూ ఇవి కొనుగోలు చేస్తారు. వీటిల్లో మురుకులు ఒకటి. ఇవి క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు నోటికి మంచి రుచినిస్తాయి. ఈ మురుకులను మినప్పిండి, శనగపిండితో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

అవే వెన్న మురుకులు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి. అంతేకాక క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! వీటిని డబ్బాలో వేసి పెడితే మెత్తబడకుండా 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలు సాయంత్రం పాఠశాల​ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇస్తే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్​ అవుతారు. మరీ టేస్టీటేస్టీ వెన్న మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Venna Murukulu
నువ్వులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెన్న - 80 గ్రాములు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Venna Murukulu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 80 గ్రాముల వెన్న, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి కలపాలి.
  • ఇందులోకి ఒకటి ముప్పావు కప్పుల నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఎనిమిది నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్ది కొద్దిగా పిండిని స్టార్ షేప్ బిళ్ల ఉన్న మురుకుల పావులో పెట్టాలి.
Venna Murukulu
వెన్న (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత మురుకుల పావును తిప్పుతూ మురుకుల ఆకారంలో ఒక్కొక్కటిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మురుకులను ఎనిమిది నిమిషాల పాటు అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అంతే క్రిస్పీక్రిస్పీ టేస్టీటేస్టీ వెన్న మురుకులు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
  • అనంతరం వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
Venna Murukulu
ఉప్పు (Getty Images)
  • వెన్న మురుకులను ఈ పద్ధతి పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. అంతేకాక పిల్లలు సాయంత్రం స్కూల్​ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇస్తే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్​ అవుతారు.
  • మీరూ ఎక్కువ మోతాదులో వెన్న మురుకులను చేసుకోవాలనుకుంటే వెన్న, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర ఇంగ్రేడియట్స్​ను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

