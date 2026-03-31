మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

సూపర్​ టేస్టీ గుంత పొంగనాలు - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ దిల్ ఖుష్!

Gunta Ponganalu With Puffed Rice
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 4:47 PM IST

Puffed Rice Ponganalu : గుంత పొంగనాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఇంట్లో దోసె పిండి లేదా ఇడ్లీ పిండి ఉంటే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వంటివన్నీ మిక్స్​ చేసి వీటిని చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఇంట్లో పిండి లేనప్పుడు కూడా ఎంచక్కా ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే. ప్రిపరేషన్ కూడా​ చాలా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా మరమరాల గుంత పొంగనాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

గోధుమపిండితో కరకరలాడే " పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • క్యారెట్ - 2
  • మరమరాలు - 4 కప్పులు
  • పెరుగు - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్​
  • ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు క్యారెట్​, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకును తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు బొంబాయి రవ్వ, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల మరమరాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మరమరాలను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ నీటిని గట్టిగా పిండి మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే నానబెట్టిన రవ్వ మిశ్రమం వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే మరో మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మరమరాల రవ్వ మిశ్రమం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే క్యారెట్​కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పాన్​ పెట్టి నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టాలి.
  • పొంగనాలు ఓవైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాలిన వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే పొంగనాలు వేసుకోవాలి.
  • అంతే మరమరాలతో టేస్టీటేస్టీ పొంగనాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఈ పొంగనాలను పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడితో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​గా ఉంటుంది.
చిట్కాలు :

  • మరమరాలు మరీ ఎక్కువ సేపు నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువసేపు నానితే మరీ మెత్తగా అవ్వడంతో పాటు నీటిని కూడా ఎక్కువ పీల్చుకుంటాయి. దీంతో గ్రైండ్​ చేసినప్పుడు మిశ్రమం లూజ్​గా మారే అవకాశం ఉంది.
  • పుల్లటి పెరుగు అయితే పొంగనాల రుచి బాగుంటుంది. అలాగే బొంబాయి రవ్వ లేకపోతే దాని ప్లేస్​లో సేమియా అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • కేవలం క్యారెట్, ఉల్లిపాయ​ మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, క్యాబేజీ సహా మీకు నచ్చిన కూరగాయలను యూజ్ చేయవచ్చు.

రాజస్థానీ స్టైల్ "అప్పడాల మజ్జిగ పులుసు" - జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!

తమలపాకుతో "క్యాండీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

