మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
సూపర్ టేస్టీ గుంత పొంగనాలు - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ దిల్ ఖుష్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 4:47 PM IST
Puffed Rice Ponganalu : గుంత పొంగనాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఇంట్లో దోసె పిండి లేదా ఇడ్లీ పిండి ఉంటే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వంటివన్నీ మిక్స్ చేసి వీటిని చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఇంట్లో పిండి లేనప్పుడు కూడా ఎంచక్కా ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా మరమరాల గుంత పొంగనాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- క్యారెట్ - 2
- మరమరాలు - 4 కప్పులు
- పెరుగు - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు క్యారెట్, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకును తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు బొంబాయి రవ్వ, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల మరమరాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మరమరాలను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ నీటిని గట్టిగా పిండి మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే నానబెట్టిన రవ్వ మిశ్రమం వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే మరో మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మరమరాల రవ్వ మిశ్రమం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే క్యారెట్కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పాన్ పెట్టి నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టాలి.
- పొంగనాలు ఓవైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాలిన వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే పొంగనాలు వేసుకోవాలి.
- అంతే మరమరాలతో టేస్టీటేస్టీ పొంగనాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ పొంగనాలను పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడితో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- మరమరాలు మరీ ఎక్కువ సేపు నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువసేపు నానితే మరీ మెత్తగా అవ్వడంతో పాటు నీటిని కూడా ఎక్కువ పీల్చుకుంటాయి. దీంతో గ్రైండ్ చేసినప్పుడు మిశ్రమం లూజ్గా మారే అవకాశం ఉంది.
- పుల్లటి పెరుగు అయితే పొంగనాల రుచి బాగుంటుంది. అలాగే బొంబాయి రవ్వ లేకపోతే దాని ప్లేస్లో సేమియా అయినా వాడుకోవచ్చు.
- కేవలం క్యారెట్, ఉల్లిపాయ మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, క్యాబేజీ సహా మీకు నచ్చిన కూరగాయలను యూజ్ చేయవచ్చు.
