పాకంతో పనిలేకుండా మరమరాలతో " బర్ఫీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
మరమరాలతో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 3:52 PM IST
Murmura Barfi Prepare in Telugu : మరమరాలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. మరమరాల లడ్డు, ఉగ్గాని లాంటివి చేస్తారు. అయితే మరమరాలతో ఈసారి కమ్మని బర్ఫీ స్వీట్ని ప్రిపేర్ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. పాకం పట్టే పనిలేకుండా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారైపోతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి మరమరాల బర్ఫీ స్వీట్కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మరమరాలు - 2 కప్పులు
- బెల్లం పొడి - 1 కప్పు
- పాలు - 1 గ్లాసు
- జీడిపప్పు - 12
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల మరమరాలు, 12 జీడిపప్పు పలుకులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆపై వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పొట్టు తీసేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మరమరాలు, జీడిపప్పు, పల్లీలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కాచి చల్లారిచ్చిన ఒక గ్లాసు పాలు, కప్పు బెల్లం పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకు బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మరమరాల పొడి, చిటికెడు యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పిండి మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో సిద్ధం చేసుకున్నాక అంచులు ఉండే ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకొని నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
- ఆపై ఇందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మరమరాల పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి గరిటెతో అంతా సమానంగా సర్దుకోవాలి.
- అనంతరం దాన్ని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ మీదకి డీమౌల్డ్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన షేప్లో చాకుతో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అంతే మరమరాలతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే స్వీట్ నిమిషాల్లో తయారవుతుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరట్ స్వీట్గా మారడం ఖాయం
- మీరు మరమరాలతో బర్ఫీని ఎక్కువగా తయారు చేసుకోవాలని అనుకుంటే మరమరాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
