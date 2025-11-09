ETV Bharat / offbeat

పాకంతో పనిలేకుండా మరమరాలతో " బర్ఫీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

మరమరాలతో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు

Murmura Barfi
Murmura Barfi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Murmura Barfi Prepare in Telugu : మరమరాలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. మరమరాల లడ్డు, ఉగ్గాని లాంటివి చేస్తారు. అయితే మరమరాలతో ఈసారి కమ్మని బర్ఫీ స్వీట్​ని ప్రిపేర్ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. పాకం పట్టే పనిలేకుండా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారైపోతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్​ చేయండి. మరి మరమరాల బర్ఫీ స్వీట్​కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కొత్త కొత్తగా కమ్మని "మునగాకు చారు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Maramaralu Barfi
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
  • బెల్లం పొడి - 1 కప్పు
  • పాలు - 1 గ్లాసు
  • జీడిపప్పు - 12
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - చిటికెడు
Maramaralu Barfi
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల మరమరాలు, 12 జీడిపప్పు పలుకులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆపై వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పొట్టు తీసేయాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మరమరాలు, జీడిపప్పు, పల్లీలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Maramaralu Barfi
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కాచి చల్లారిచ్చిన ఒక గ్లాసు పాలు, కప్పు బెల్లం పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకు బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మరమరాల పొడి, చిటికెడు యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండి మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో సిద్ధం చేసుకున్నాక అంచులు ఉండే ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకొని నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
Maramaralu Barfi
బెల్లం పొడి (Getty Images)
  • ఆపై ఇందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మరమరాల పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి గరిటెతో అంతా సమానంగా సర్దుకోవాలి.
  • అనంతరం దాన్ని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​ మీదకి డీమౌల్డ్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన షేప్​లో చాకుతో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అంతే మరమరాలతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే స్వీట్ నిమిషాల్లో తయారవుతుంది!
Maramaralu Barfi
పాలు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరట్ స్వీట్​గా మారడం ఖాయం
  • మీరు మరమరాలతో బర్ఫీని ఎక్కువగా తయారు చేసుకోవాలని అనుకుంటే మరమరాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.

కరకరలాడే "అల్లం గారెలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

నోరూరించే "ఉసిరికాయ పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

TAGGED:

MURMURA BARFI IN TELUGU
మరమరాల బర్ఫీ తయారీ విధానం
MARAMARALU BARFI RECIPE
PUFFED RICE BARFI
MARAMARALU BARFI SWEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.