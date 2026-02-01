ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త పద్ధతిలో కమ్మని "మునక్కాయ పులుసు" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

మునక్కాయతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని సూపర్ రెసిపీ - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత గొప్ప రుచి!

Munakkaya Pulusu Recipe
Munakkaya Pulusu Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Munakkaya Pulusu Recipe in Telugu : నార్మల్​గా మనందరం సాంబారు, చారు వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు అందులో రెండు మూడు మునక్కాయలను వేస్తుంటాం. ఇవి వేయడం ద్వారా వాటి రుచే మారిపోతుంది. లేదంటే టమాటా, ఉల్లిపాయలతో కలిపి మునక్కాయ కర్రీ రెడీ చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "మునక్కాయ పులుసు". ఇది కర్రీని మించిన టేస్ట్​తో భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమైన టేస్ట్​నిస్తుంది. పిల్లలూ ఈ కర్రీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మునక్కాయ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Munakkaya Pulusu Recipe
మునక్కాయలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - మునక్కాయలు
  • రెండు - టమాటాలు
  • పది - చిన్న ఉల్లిపాయలు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము
  • ఉసిరికాయంత - చింతపండు
  • పావు చెంచా - మెంతులు
  • రెండు చెంచాలు - ధనియాలు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • అర చెంచా - మిరియాలు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • రెండు చెంచాలు - నూనె
  • ఒక చెంచా - మినప్పప్పు
  • ఒక చెంచా - బెల్లం తరుగు

Munakkaya Pulusu Recipe
చిన్న ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, మునక్కాయలను ఏడెనిమిది ముక్కలు వచ్చేలా కోసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాడ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, ఎనిమిది పొట్టు తీసిన చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి.
Munakkaya Pulusu Recipe
చింతపండు (ETV Bharat)
  • తర్వాత అందులో కప్పు నీళ్లు పోసి ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుని విడిగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి రసాన్ని తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మునక్కాయ, టమాటా ముక్కలు, ఉడికించుకున్న ఉల్లిపాయలను కూడా వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో చింతపండు రసం పోసి ఒకసారి బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
Munakkaya Pulusu Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అది ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో మెంతులు, ధనియాలు, కొబ్బరి తురుము, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ దోరగా వేగాక చల్లార్చుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, అందులో మిగిలిన ఉల్లిపాయలు వేసి మెత్తని ముద్దలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Munakkaya Pulusu Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న మునక్కాయ ముక్కల మిశ్రమంలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మసాలా పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, బెల్లం పొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై కప్పు నీళ్లు పోసి మరోసారి కలిపి బాగా మరిగించి దింపేసుకుంటే చాలు.
Munakkaya Pulusu Recipe
బెల్లం పొడి (Getty Images)
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మునక్కాయ పులుసు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ మునక్కాయతో ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా పులుసు ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

