ములక్కాడతో చారు, కూరలు రొటీన్ - ఇలా "నిల్వ పచ్చడి" ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 5:08 PM IST
Munakkaya Nilava Pachadi Making : ఉసిరికాయ, టమోటా, చింతకాయ, ఆవకాయ వంటి వాటితో నిల్వ పచ్చళ్లు ఎప్పుడూ చేసి తినేవే. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా మునక్కాడలతో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఒక్కసారి ఈ విధంగా దీనిని చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు. అంతేకాకుండా ఎప్పుడూ రొటీన్ పచ్చళ్లను తిని బోర్ కొట్టిన వారికి సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మునక్కాయలు - 2
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- మెంతులు - పావు టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 5
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు రెండు మునక్కాయలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసి పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పొడి క్లాత్తో తుడిచి ఆరబెట్టాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం ఆవాలుమెంతుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాస్త వేడయ్యాక ఆరబెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో తాలింపు కోసం ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఐదు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు చక్కగా వేగనివ్వాలి.
- 2 నిమిషాల అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరికి అయ్యే వరకు మగ్గించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతులుఆవాల మిశ్రమం వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో వేయించిన మునక్కాడ ముక్కలు యాడ్ చేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో చల్లారిన చింతపండు తాలింపు మిశ్రమాన్ని వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కమ్మని మునక్కాడ నిల్వ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
