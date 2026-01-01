నోరూరించే "మునగాకు నువ్వుల పచ్చడి" - రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది - తయారీ ఈజీ!
-ఔషధాల గని మునగాకుతో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - నువ్వులు వేసి చేస్తే టేస్ట్ వేరే లెవల్!
Published : January 1, 2026 at 7:26 PM IST
Munagaku Nuvvula Pachadi: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన చెట్లలో మునగ చెట్టు ఒకటి. ఎందుకంటే ఈ చెట్టుకు సంబంధించి ఆకులు, కాయలు, పువ్వులు, బెరడు ఎన్నో ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా మునగాకు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది మునగాకు ఉపయోగించి కారప్పొడి లేదా పప్పు చేసుకుంటున్నారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మునగాకుతో అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా నువ్వులు ఉపయోగించి. రుచి అయితే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని ఒక్క ముద్ద తిన్నా ఎంతో తృప్తి లభిస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మునగాకు నువ్వుల పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- నువ్వులు - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- మునగాకు - 2 కప్పులు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- పచ్చిమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- టమాటాలు - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- బెల్లం ముక్క - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా తాజా మునగాకును తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగాలి. అనంతరం ఈ ఆకును కాటన్ క్లాత్ మీద పరిచి ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఆకులు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత వాటిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కనుంచాలి. అదే విధంగా టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి తుంపుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో నువ్వులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- నువ్వులు వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక తీసి మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలో కడిగి ఆరబెట్టుకున్న మునగాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే మగ్గించుకోవాలి.
- మునగాకు నూనెలో చక్కగా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లో మరికొంచెం నూనె వేసి జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అవి సగం మేర వేగినాక ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి కాస్త మగ్గాక టమాటాలు, చింతపండు, కరివేపాకు, బెల్లం ముక్క వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ముందు వేయించిన నువ్వులను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి వేయించిన మునగాకు, టమాటా మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి లైట్గా వేగాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- చివరగా ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిలో కలుపుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మునగాకు నువ్వుల పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మునగాకు లేతది అయితే పచ్చడి రుచి చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు లేత ఆకు ఉండేలా చూసుకోండి.
- ఈ పచ్చడి కోసం సగం ఎండుమిర్చి, సగం పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాం. మీరు కావాలనుకుంటే మొత్తం పచ్చిమిర్చి లేదా ఎండుమిర్చితో చేసుకోవచ్చు.
- మునగాకు నూనెలో మగ్గితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. కాబట్టి సరిగ్గా వేగేలా చూసుకోండి.
