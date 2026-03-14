ఐరన్ రిచ్​ మునగాకు-ఎగ్​ రెసిపీ - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!

- రుచికి రుచీ ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం - ఇంట్లో వాళ్లంతా ఇష్టంగా తింటారు - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Published : March 14, 2026 at 2:01 PM IST

Munagaku Egg Recipe : ఆహారం కేవలం ఆకలి తీర్చుకోవడానికే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి కూడా! సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కావాలంటే సరైన ఫుడ్​ తీసుకోవాలి. కానీ, చాలా మందికి మంచి ఫుడ్​ గురించి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన ఉండదు. ఒకవేల తెలిసినా కూడా ఇంట్లో వాళ్లు ముఖం చిట్లింటొచ్చు. ఇలాంటి ఆహారాల్లో మునగాకు కూర ఒకటి.

ఇప్పటికీ మునక్కాయలను తినడానికే చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇక, మునగాకు తినాలంటే నో అనేస్తారు. అసలు మునగాకు తింటారని కూడా చాలా మందికి తెలియదు. కానీ, మునగ చెట్టుకు సంబంధించిన ప్రతీ ఉత్పత్తి కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. మునగాకులో ఐరన్, కాల్షియం, ప్రొటీన్ తోపాటు విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆహారాన్ని తినడానికి ఇంట్లో వాళ్లు, పిల్లలు ఇబ్బంది పడినప్పుడు కాస్త మ్యాజిక్ చేసి తినిపించాలి. అలాంటిదే మునగాకు ఎగ్​ రెసిపీ! మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునగాకు - ఒక కప్పు
  • కోడిగుడ్లు - రెండు
  • తురిమిన ఆనియన్స్ - ఒక కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
  • పసుపు - చిటికెడు
  • గరం మసాలా - ఒక స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • పోపు దినుసులు - సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ పైన పాన్ పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత పోపు గింజలు వేసుకోవాలి
  • పోపు చిటపటలాడిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. కాస్త కచ్చా పచ్చాగా దంచి వేసుకుంటే బాగుంటుంది
  • కాసేపు తర్వాత కట్ చేసుకున్న పచ్చి మిర్చీ వేసుకోవాలి.
  • కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. సన్నటి మంట మీద చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం తగినంత పసుపు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువగా కాకుండా కాస్త తక్కువగానే వేసుకుంటే మంచిది
  • ఉల్లిపాయలు చక్కగా మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మునగాకు వేసుకోవాలి. మునగాకులు కాస్త పెద్దవిగా ఉన్నట్టయితే కట్​ చేసుకోవచ్చు. ఆకులు పెద్దగా ఉంటే తినేటైమ్​లో పిల్లలు కరివేపాకు మాదిరిగా తీసి పక్కనపెడుతుంటారు. అలా కాకుండా ఉండాలంటే కట్​ చేసుకోవడం మంచిది
  • మునగాకు పూర్తిగా మగ్గాల్సి ఉంటుంది. ఈ లోగా కోడి గుడ్లును పగలగొట్టి బీట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి
  • మునగాకు పూర్తిగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులో బీట్ చేసిన ఎగ్ వేసుకోవాలి
  • పాన్​లో మగ్గిన ఆనియన్​ మిశ్రమాన్ని మొత్తం గరిటతో ఒక పక్కకు జరపాలి. తర్వాత ఖాళీ ఏర్పడిన ప్లేసులో కాస్తంత ఆయిల్​ వేసి అక్కడ బీట్​ చేసుకున్న ఎగ్ వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి రెండు నిమిషాల సేపు కుక్​ చేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఎగ్​ లిక్విడ్​ ఆమ్లెట్​ మాదిరిగా కుక్​ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎగ్​ బుర్జీ మాదిరిగా చేసుకొని, మొత్తం కలిపేసుకోవాలి. ఆమ్లెట్​ రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలని గుర్తు పెట్టుకోవాలి
  • ఆమ్లెట్ కుక్​ అయిన తర్వాత గరిటతో ఆమ్లెట్​ను ముక్కలు చేసుకొని, ఆనియన్​ మిశ్రమంతో మొత్తం కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గరం మసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర కూడా వేసి మరోసారి కలుపుకొని దింపేస్తే సరి. అద్దిరిపోయే మునగాకు ఎగ్​ రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఇది రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మునగాకులో ఐరన్​, కాల్షియం మొదలు ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. పిల్లలకు ఇలా ఎగ్​ కర్రీ చేసి ఇవ్వడం వల్ల మునగాకును కూడా తినేస్తారు. అందువల్ల రెండు విధాలా మేలు జరుగుతుంది.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

