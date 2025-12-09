ETV Bharat / offbeat

చింతపండు లేకుండానే "మునగాకు దోసకాయ పప్పు" - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

మునగాకు, దోసకాయ కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Munagaku Dosakaya Pappu
Munagaku Dosakaya Pappu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Moringa Cucumber Dal Recipe : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో పప్పు కర్రీ ఒకటి. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. నార్మల్​గా టమోటా, దోసకాయ, పాలకూర, గోంగూర వంటి వాటితో ఎక్కువగా చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్ ఫీల్ కలుగుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మునగాకు దోసకాయ పప్పు.

ఈ రెసిపీ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటికి కొంచెం భిన్నంగా ఉండి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. చింతపండు లేకుండానే నోరూరించే ఈ కర్రీ అన్నం, పుల్కా, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది! ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కొత్తవాళ్లైనా దీనిని సింపుల్​గా చేయోచ్చు. మరి మునగాకు, దోసకాయ కాంబినేషన్​లో ఘుమఘుమలాడే ఈ పప్పు కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

స్వాముల కోసం "సాత్విక్ కిచిడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Munagaku Dosakaya Pappu
దోసకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - 1 కప్పు
  • దోసకాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు -8
  • టమోటాలు - 2
  • మునగాకు - 1 కప్పు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Munagaku Dosakaya Pappu
మునగాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను, రెండు దోసకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే కప్పు మునగాకులను కడిగి పక్కనుంచాలి.
Munagaku Dosakaya Pappu
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ, ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు, 8 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కప్పు మునగాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
Munagaku Dosakaya Pappu
కందిపప్పు (Getty Images)
  • అలాగే ఉడికించి పెట్టుకున్న కప్పు కందిపప్పు వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Munagaku Dosakaya Pappu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే మునగాకు దోసకాయ పప్పు తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ వావ్ అనాల్సిందే!

"ఓట్స్​ ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

రొటీన్ స్నాక్స్​కి భిన్నంగా​ - కరకలాడే "పనీర్ పాప్​కార్న్​" - ఇలా చేస్తే నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!

TAGGED:

MORINGA DOSAKAYA PAPPU
MORINGA CUCUMBER DAL RECIPE
మునగాకు దోసకాయ పప్పు తయారీ
DRUMSTICK LEAVES DOSAKAYA PAPPU
MUNAGAKU DOSAKAYA PAPPU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.