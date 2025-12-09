చింతపండు లేకుండానే "మునగాకు దోసకాయ పప్పు" - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
మునగాకు, దోసకాయ కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 10:19 AM IST
Moringa Cucumber Dal Recipe : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో పప్పు కర్రీ ఒకటి. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. నార్మల్గా టమోటా, దోసకాయ, పాలకూర, గోంగూర వంటి వాటితో ఎక్కువగా చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్ ఫీల్ కలుగుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మునగాకు దోసకాయ పప్పు.
ఈ రెసిపీ రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటికి కొంచెం భిన్నంగా ఉండి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. చింతపండు లేకుండానే నోరూరించే ఈ కర్రీ అన్నం, పుల్కా, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది! ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కొత్తవాళ్లైనా దీనిని సింపుల్గా చేయోచ్చు. మరి మునగాకు, దోసకాయ కాంబినేషన్లో ఘుమఘుమలాడే ఈ పప్పు కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 1 కప్పు
- దోసకాయలు - 2
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయలు - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు -8
- టమోటాలు - 2
- మునగాకు - 1 కప్పు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మరోవైపు రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను, రెండు దోసకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే కప్పు మునగాకులను కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ, ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు, 8 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కప్పు మునగాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
- అలాగే ఉడికించి పెట్టుకున్న కప్పు కందిపప్పు వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే మునగాకు దోసకాయ పప్పు తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ వావ్ అనాల్సిందే!
