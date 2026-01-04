మనసు దోచే "మునగాకు చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
మునగాకు, కొబ్బరి కాంబోలో కిర్రాక్ 'చట్నీ' - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : January 4, 2026 at 12:23 PM IST
Munagaku Chutney Recipe in Telugu : నార్మల్గా మనందరం టమాటా, వంకాయ, బీరకాయ, గోంగూర, పుదీనా, కొత్తిమీర ఇలా ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో ఎక్కువగా పచ్చడిని చేసుకుంటుంటాం. లేదంటే అప్పుడప్పుడు కోడిగుడ్డు, చికెన్, మటన్, చేపలతో నాన్వెజ్ పచ్చళ్లను వివిధ వెరైటీల్లో చేసుకుని రుచి చూస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ టేస్టీ పచ్చడి రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "మునగాకు చట్నీ".
ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండటమే కాదు ఆరోగ్యానికి వంద విధాల మేలు చేస్తుంది! ఎందుకంటే మునగాకులో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్స్తో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన మరెన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కొబ్బరి, నువ్వుల పొడి కాంబినేషన్లో తయారయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి మహా రుచిగా ఉంటుంది. ఇది రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ, చపాతీ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మునగాకు చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - మునగాకు
- పది - ఎండు మిరపకాయలు
- గుప్పెడు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు స్పూన్లు - వేయించిన నువ్వుల పొడి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఐదు స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము
- ఒక స్పూన్ - ఆవాలు
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- ఒక స్పూన్ - మెంతులు
- ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
- పావు స్పూన్ - ఇంగువ
- ఒక స్పూన్ - మినప్పప్పు
స్పైసీ స్పైసీగా అద్దిరిపోయే "చికెన్ రసం" - ఈ సీజన్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో తాజా మునగాకు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత దాన్ని జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొబ్బరి తురుము, వేయించిన నువ్వుల పొడిని సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలోకి చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచితే అది కాస్త నానుతుంది.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఎనిమిది ఎండు మిరిపకాయలను వేసి వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి కాస్త వేగాక శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచిను మునగాకును వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- మునగాకు మంచిగా మగ్గి మెత్తబడిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన మునగాకు మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురుము, నువ్వుల పొడిని వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- పోపుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి తుంపలు, ఇంగువ వేసి తాలింపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మునగాకు చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
చిలగడదుంపలతో అద్దిరిపోయే "కట్లెట్స్" - మూడేమూడు పదార్థాలతో రెడీ!
కమ్మని "మెంతి కోడిగుడ్డు కూర" - బ్యాచిలర్స్కు ఈజీ రెసిపీ - అన్నం, చపాతీల్లోకి బెస్ట్!