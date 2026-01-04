ETV Bharat / offbeat

మనసు దోచే "మునగాకు చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

మునగాకు, కొబ్బరి కాంబోలో కిర్రాక్ 'చట్నీ' - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

Munagaku Chutney Recipe
Munagaku Chutney Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Munagaku Chutney Recipe in Telugu : నార్మల్​గా మనందరం టమాటా, వంకాయ, బీరకాయ, గోంగూర, పుదీనా, కొత్తిమీర ఇలా ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో ఎక్కువగా పచ్చడిని చేసుకుంటుంటాం. లేదంటే అప్పుడప్పుడు కోడిగుడ్డు, చికెన్, మటన్, చేపలతో నాన్​వెజ్ పచ్చళ్లను వివిధ వెరైటీల్లో చేసుకుని రుచి చూస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ టేస్టీ పచ్చడి రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "మునగాకు చట్నీ".

ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండటమే కాదు ఆరోగ్యానికి వంద విధాల మేలు చేస్తుంది! ఎందుకంటే మునగాకులో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్స్​తో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన మరెన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కొబ్బరి, నువ్వుల పొడి కాంబినేషన్​లో తయారయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి మహా రుచిగా ఉంటుంది. ఇది రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ, చపాతీ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మునగాకు చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Munagaku Chutney Recipe
మునగాకు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - మునగాకు
  • పది - ఎండు మిరపకాయలు
  • గుప్పెడు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - వేయించిన నువ్వుల పొడి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఐదు స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము
  • ఒక స్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • ఒక స్పూన్ - మెంతులు
  • ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
  • పావు స్పూన్ - ఇంగువ
  • ఒక స్పూన్ - మినప్పప్పు

Munagaku Chutney Recipe
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో తాజా మునగాకు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత దాన్ని జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొబ్బరి తురుము, వేయించిన నువ్వుల పొడిని సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలోకి చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచితే అది కాస్త నానుతుంది.
Munagaku Chutney Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఎనిమిది ఎండు మిరిపకాయలను వేసి వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి కాస్త వేగాక శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచిను మునగాకును వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
  • మునగాకు మంచిగా మగ్గి మెత్తబడిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
Munagaku Chutney Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన మునగాకు మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురుము, నువ్వుల పొడిని వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Munagaku Chutney Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • పోపుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి తుంపలు, ఇంగువ వేసి తాలింపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మునగాకు చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Munagaku Chutney Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)

