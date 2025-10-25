"మునగాకు నువ్వుల పచ్చడి" రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచి కావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 4:38 PM IST
Munagaku Pachadi : మునక్కాయలు, మునగాకు పొడి, మునగాకు కారం పొడి ఎంత కమ్మగా ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కానీ ఎపుడైనా మునగాకు, నువ్వులు, టమోటా పచ్చడి ట్రై చేశారా? అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పచ్చడి ఎంత కమ్మగా అన్నంలోకి ఇంకాస్త కొసరి కొసరి వేసుకుని తినాలనిపించేలా ఉంటుంది. ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు ఏ మాత్రం అవసరం లేదు. నోటికి కొత్త రుచి కోరుకునే వారు ఓ సారి ట్రై చేయాల్సిందే!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మునగాకు - 150 గ్రాములు
- నువ్వులు - అర కప్పు
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమోటా - 2 చిన్నవి
- వెల్లుల్లి - 8
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 2 కప్పుల మునగాకు తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర కప్పు నువ్వులు వేసుకుని సన్నటి మంటపై బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకుని ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చితోపాటు కరివేపాకు కూడా వేసుకుని రంగు మారిన తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలోకి మునగాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూనె కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. మునగాకు ఫ్రై అయ్యి దగ్గర పడే వరకు సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ వేయించి తీసుకోవాలి. మళ్లీ అదే కడాయిలోకి కొద్దిగా నూనె వేసుకుని టమోటా ముక్కలు, చింతపండు వేసుకుని మూతపెట్టి 2 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని ముందుగా ఫ్రై చేసిన నువ్వులు, ధనియాలు మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, 8 వెల్లుల్లి, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటాలు, మునగాకు కూడా గ్రైండ్ చేయాలి. మరీ మెత్తని పేస్ట్ మాదిరిగా కాకుండా పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేస్తే రోట్లో రుబ్బుకున్న విధంగా వస్తుంది.
- ఇపుడు ఈ పచ్చడిలోకి పోపు కలుపుకోవాలి. పోపు కోసం కడాయిలో నూనె, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కరివేపాకు వేసుకుని 1 నిమిషం పాటు కలిపి చివరిగా పసుపు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ కట్టేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ పోపును మునగాకు పచ్చడిలో కలుపుకొని వేడి వేడిగా తింటుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.
