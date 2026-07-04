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"పుల్లని పెరుగును" ఇలా కూడా వాడొచ్చా? - తెలిస్తే ఇకపై అస్సలు పడేయరు!

"పెరుగు" పులిస్తే పారేస్తున్నారా? - అయితే, ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!

Sour Curd Uses
Sour Curd Uses (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 6:19 AM IST

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Sour Curd Uses in Telugu : మనలో చాలా మందికి భోజనంలోకి ఎంత రుచికరమైన కూరలు, పప్పు, పచ్చళ్లు వంటివి రెడీ చేసినా చివరి ముద్ద పెరుగుతో తింటేనే సంతృప్తినిస్తుంది. గడ్డ పెరుగు వేసుకుని తింటుంటే అమృతం లెక్క ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు చాలా మంది ఇళ్లలో పెరుగు మిగిలిపోతుంది. దాంతో మిగిలినదానిని ఫ్రిడ్జ్​లో పెడుతుంటారు. అయితే, ఒక్కోసారి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచినా పెరుగు టేస్ట్ ఛేంజ్ అవుతుంటుంది.

అప్పుడు పులిసిన పెరుగును తిందామంటే తినాలనిపించదు. దాంతో చాలామంది చేసేదేమిలేక దాన్ని బయటపడేస్తుంటారు. కానీ, పులిసిన పెరుగును ఇలానూ వాడుకోవచ్చని తెలిస్తే మీరు ఇకపై అలా అస్సలు చేయరంటున్నారు నిపుణులు. అంటే పుల్లగా మారిన పెరుగును వృథా చేయకుండా ఇలా రకరకాల టేస్టీ వంటకాలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినేయొచ్చంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అదనపు రుచినిచ్చే అద్భుతమైన వంటకాలు!

  • ఎవరికైనా పెరుగు పుల్లగా ఉంటే తినాలనిపించదు. అలాంటప్పుడు దాన్ని బయటపడేయకుండా కొన్ని రకాల వంటకాల తయారీలో వాడడం వల్ల వాటి టేస్ట్​ను, మృదుత్వాన్ని పెంచవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • సాధారణం​గా టిఫెన్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ముందు రోజు నైట్ పిండిని రెడీ చేసి, రాత్రంతా పులియబెడుతుంటాం. అయితే, కొన్నిసార్లు పిండిని ముందురోజు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి తగినంత టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు దోశ, ఇడ్లీని అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం పుల్లటి పెరుగు, కొన్ని నీళ్లతో పిండి మిశ్రమాన్ని తయారుచేసుకుని దాంతో వేసుకుంటే చాలు. ఇన్​స్టంట్​గా అవి రెడీ అవుతాయి. ఇక ఈ వంటకాలు మెత్తగా, మృదువుగా వచ్చి మంచి రుచిగానూ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • శనగపిండితో చేసే ధోక్లా స్పాంజిలా మెత్తగా, మృదువుగా రావాలంటే అందులో నార్మల్​ పెరుగు కాకుండా పుల్లటి పెరుగును యాడ్ చేయండి. తద్వారా అది అదనపు టేస్ట్​తో తింటుంటే నోటికి సూపర్​గా ఉంటుందంటున్నారు.
  • గుత్తి వంకాయ, ఛోలే భటూరే, మిర్చీ కా సలాన్‌, దహీ ఆలూ వంటి గ్రేవీ కర్రీల్లో పల్లీలు, నువ్వులు, గసగసాలు, కొబ్బరి తురుము వంటివి వాడుతుంటాం! అయితే వీటితో పాటు కాస్త పుల్లటి పెరుగు కూడా వేస్తే కూర టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మంచి రుచితో పాటు గ్రేవీ మరింత చిక్కగానూ ఉండి నోరూరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

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  • ప్రస్తుతం చాలా మంది జొన్నపిండి, రాగిపిండి, రవ్వతో ఇన్​స్టంట్​గా దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకుని తినేస్తున్నారు. అలాంటివి చేసుకునేవారు నీళ్లతో పాటు కాస్త పుల్లటి పెరుగుతో పిండిని మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకుంటే వాటి టేస్ట్ పెరుగుతుంది. అలాగే, దోశలు సాఫ్ట్​గానూ వస్తాయి.
  • బ్రెడ్‌, ఇతర బేకింగ్‌ వంటకాలు రెడీ చేసుకునేటప్పుడు పిండి త్వరగా పులియడానికి ఈస్ట్ కలుపుతుంటాం. అయితే, ఈస్ట్​కు బదులు కాస్త పుల్లటి పెరుగు యూజ్ చేసినా అందులోని ప్రొబయోటిక్‌ సమ్మేళనాలు జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయంటున్నారు. అలాగే ఆయా పదార్థాలకు మృదుత్వం వస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • నార్మల్ పెరుగుతోనే కాదు, పుల్లటి పెరుగుతోనూ మంచి టేస్టీ పెరుగన్నం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, పులుపుదనం నోటికి తగలకూడదంటే తాలింపు పెట్టుకుంటే చాలు!
  • చాలామందికి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చికెన్ వింగ్స్, సలాడ్స్ వంటివి క్రీమ్​ ఛీజ్​లో ముంచుకొని తినే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, దాని తయారీలో కాస్త పుల్లటి పెరుగు వాడితే నోటికి పుల్లపుల్లగా తగులుతూ, టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • మజ్జిగ చారును చాలామంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే దీన్ని సాధారణ పెరుగుతో కంటే పుల్లటి పెరుగుతో తయారుచేస్తే మరింత రుచిగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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CURD USES
TASTY RECIPES USING SOUR CURD
SOUR CURD RECIPES
పుల్లని పెరుగుతో టేస్టీ వంటకాలు
SOUR CURD USES IN TELUGU

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