ఏసీ కొంటున్నారా? - "మల్టీ స్ప్లిట్" గురించి తెలుసా?
- ఇంట్లో రెండు ఏసీలు ఏర్పాటు చేసేవారికి మంచి ఆప్షన్! - స్పేస్ మిగలడం నుంచి విద్యుత్ ఆదా వరకు పలు ప్రయోజనాలు!!
Published : September 16, 2026 at 4:20 PM IST
Multi Split AC : ఇంట్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ గదుల్లో ఏసీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఇప్పుడు కామన్. అయితే, ఎన్ని ఏసీలు ఉంటే.. అన్ని భారీ అవుట్డోర్ యూనిట్లను బయట గోడలపై లేదా బాల్కనీలో ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. దీంతో బాల్కనీలో విలువైన స్థలం తగ్గిపోవడమే కాకుండా.. బయటివైపు ఇంటి అందం కూడా కాస్త దెబ్బతింటుంది. ఈ సమస్యకు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అద్భుత పరిష్కారాన్ని చూపిస్తోంది. అదే మల్టీ-స్ప్లిట్ ఏసీ. దీనివల్ల ఒకే అవుట్డోర్ యూనిట్తో రెండు వేర్వేరు గదుల్లో ఏసీ ఫిట్ చేసుకోవచ్చు.
సాధారణంగా మనం ఉపయోగించే సింగిల్-స్ప్లిట్ ఏసీల కారణంగా.. ప్రతీ ఇండోర్ యూనిట్కూ ప్రత్యేకంగా ఒక అవుట్డోర్ యూనిట్ అవసరం పడుతుంది. కానీ మల్టీ-స్ప్లిట్ వ్యవస్థలో మాత్రం ఒకే అవుట్డోర్ యూనిట్కు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇండోర్ యూనిట్లను లింక్ చేయొచ్చు. అవుట్డోర్ యూనిట్ నుంచి కాపర్ పైపింగ్ ద్వారా వేర్వేరు గదుల్లోని ఇండోర్ యూనిట్లకు కనెక్షన్ ఇస్తారు.
అయితే, ఇక్కడే చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఒకటే అవుట్డోర్ యూనిట్ ఉన్నప్పుడు రెండు గదుల్లోని ఏసీలూ ఒకేసారి ఆన్ అవుతాయా? అవసరం లేని గదిలో కూడా ఏసీ ఆన్ లో ఉంటే వృథానే కదా? అనేదే ఆ డౌట్. దీనికి సమాధానం ఏమంటే.. రెండు ఏసీలకు రెండు సెపరేట్ రిమోట్లు ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు అవసరమైన గదిలో మాత్రమే ఏసీని ఆన్ చేసుకోవచ్చు.
స్థలం, విద్యుత్ ఆదా :
మల్టీ-స్ప్లిట్ ఏసీల వల్ల కలిగే ప్రధాన లాభం స్పేస్ మిగులుతుంది. అపార్ట్మెంట్లు, విల్లాల్లో బాల్కనీ స్థలం చాలా విలువైనది. ఇలాంటి చోట ఎక్కువ అవుట్డోర్ యూనిట్లకు బదులుగా ఒకటే యూనిట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే స్థలం మిగులుతుంది.
ఇక విద్యుత్ వినియోగం విషయానికి వస్తే.. లేటెస్ట్ మల్టీ-స్ప్లిట్ ఏసీల్లో ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తారు. అవసరమైన కూలింగ్ లోడ్కు అనుగుణంగా కంప్రెసర్ తన పనితీరును అడ్జెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఒక ఏసీ మాత్రమే పనిచేస్తే తక్కువ.. రెండు ఏసీలు పనిచేస్తే వాటికి అనుగుణంగా విద్యుత్ వినియోగాన్ని నియంత్రిస్తుంది. ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ ఉద్దేశం ఇదే.
ఈ విషయాలు గుర్తించాలి :
మల్టీ-స్ప్లిట్ ఏసీని తీసుకునే ముందు కొన్ని టెక్నికల్ అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా రెండు గదుల పరిమాణం, వాటికి కావాల్సిన కూలింగ్ కెపాసిటీ, అవుట్డోర్ యూనిట్ కెపాసిటీ వంటి అంశాలను నిపుణుల సలహాతో నిర్ణయించుకోవాలి. ఉదాహరణకు.. ఒక గదికి 1.5 టన్నులు, మరో గదికి 1 టన్ను సామర్థ్యం అవసరమైతే.. ఈ రెండిటి అవసరాన్ని తట్టుకునేలా 2.5 టన్నుల అవుట్డోర్ యూనిట్ను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ధర కాస్త ఎక్కువే కానీ.. :
ధర విషయానికి వస్తే.. రెండు సింగిల్-స్ప్లిట్ ఏసీల కన్నా, ఒక మల్టీ-స్ప్లిట్ సిస్టమ్ ఖర్చు, ఇన్స్టాలేషన్ ఫీజు కొంత ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. పైపింగ్ వ్యవస్థ కొంత క్లిష్టంగా ఉండటం, సరైన డిజైన్తో ఇన్స్టాలేషన్ చేయాల్సి రావడం దీనికి కారణాలు. అయితే, ఇంట్లో స్థలాన్ని ఆదా చేయడం, బయట ఎక్కువ అవుట్డోర్ యూనిట్లు లేకుండా చూడటం, ఒక్కో గదికి స్వతంత్రంగా కూలింగ్ నియంత్రణ ఉండటం వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటు విద్యుత్ ఆదా కూడా కలిసివచ్చే అంశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.