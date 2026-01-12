ETV Bharat / offbeat

సరికొత్తగా "ములక్కాడ ఇగురు" - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!

నోరూరించే ములక్కాడ కర్రీ - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి!

Mulakkada Iguru
Mulakkada Iguru (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 2:20 PM IST

Mulakkada Iguru Prepare in Telugu : మునక్కాయ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. అందుకే వీటితో చేసినా పప్పు, కర్రీలను ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఈసారి రోటీన్​కి భిన్నంగా మునక్కాడ ఇగురు చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీ. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Mulakkada Iguru
మునక్కాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునక్కాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 3
Mulakkada Iguru
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు మునక్కాయలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఒక టమోటాను తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
Mulakkada Iguru
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, మూడు ఎండుమిర్చి, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
Mulakkada Iguru
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వులు,కొబ్బరి పేస్ట్, చింతపండు గుజ్జు, కొద్దిగా వాటర్ పోయాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాడ ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
Mulakkada Iguru
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మునక్కాడ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే మునక్కాడ ఇగురు రెడీ అయినట్లే!

MUNAKKAYA IGURU RECIPE
ములక్కాడ ఇగురు తయారీ విధానం
DRUMSTICK IGURU MAKING
MUNAKKADA RECIPES IN TELUGU
MULAKKADA IGURU

