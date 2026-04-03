మొఘలాయి స్టైల్లో మతిపోగొట్టే "మునక్కాయ కర్రీ" - అన్నం, రోటీల్లోకి ఫెంటాస్టిక్!
- ఎన్నడూ ట్రై చేయని 'మునక్కాయ కర్రీ' - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!
Published : April 3, 2026 at 5:08 PM IST
Mughlai Style Munakkaya Curry : సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో "మునక్కాయలు" కూడా ఒకటి. నార్మల్గా మునక్కాయలను ఎక్కువ మంది సాంబార్, రసం వంటి వాటిల్లో వేసుకోవడం లేదంటే టమాటాలతో కలిపి కర్రీ వండడం చేస్తుంటారు. అయితే, మునక్కాయలను విరివిగా లభించే ఈ సీజన్లో వాటితో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటలు కాకుండా ఈసారి కాస్త భిన్నంగా ట్రై చేయండి. అదే, మొఘలాయి స్టైల్లో మతిపోగొట్టే "మునక్కాయ మసాలా కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్ కర్రీల కంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఈ కర్రీ అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ కొత్తరకం మునక్కాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
కర్రీ కోసం :
- మునక్కాయలు - నాలుగు
- ఆయిల్ - ఎనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలపొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వేయించిన జీలకర్రపొడి - ఒకటీస్పూన్
- నెయ్యి - రెండు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
గ్రేవీ పేస్ట్ కోసం :
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - మూడించుల ముక్క
- లవంగాలు - నాలుగు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- జీడిపప్పులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కర్బూజ గింజలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటాలు - నాలుగు
- పెరుగు - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని రెండున్నర అంగుళాల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక గిన్నెలోకి కట్ చేసుకున్న మునక్కాయ ముక్కలను తీసుకుని, రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు, కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలపాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మునక్కాడలు 80 నుంచి 90 శాతం ఉడికేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన గ్రేవీ పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పులు, కర్బూజ గింజలు వేసి వేసి వేయించాలి.
- అవి చక్కగా వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్ల పెరుగు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మరో బర్నర్ మీద ఉడుకుతున్న మునక్కాయలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక ఆ గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, కారం, వేయించిన జీలకర్రపొడి వేసుకుని వెంటనే అవి మాడిపోకుండా అరకప్పు నీళ్లు పోసి నెమ్మదిగా కలుపుతూ కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- అది చక్కగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా గ్రేవీ కోసం రెడీ చేసుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్ను వేసుకుని మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆపై మరో కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించుకున్న మునక్కాయలను వాటర్తో సహా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కూర దగ్గరపడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అందులో కొద్దిగా నెయ్యి, కొత్తిమీర తరుగు, ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మొఘలాయి స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మునక్కాయ మసాలా కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా మునక్కాయ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ మీ కర్రీకి ఫ్యాన్ అయిపోతారు!
