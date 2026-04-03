మొఘలాయి స్టైల్​లో మతిపోగొట్టే "మునక్కాయ కర్రీ" - అన్నం, రోటీల్లోకి ఫెంటాస్టిక్​!

Mughlai Style Munakkaya Curry
Published : April 3, 2026 at 5:08 PM IST

Mughlai Style Munakkaya Curry : సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో "మునక్కాయలు" కూడా ఒకటి. నార్మల్​గా మునక్కాయలను ఎక్కువ మంది సాంబార్, రసం వంటి వాటిల్లో వేసుకోవడం లేదంటే టమాటాలతో కలిపి కర్రీ వండడం చేస్తుంటారు. అయితే, మునక్కాయలను విరివిగా లభించే ఈ సీజన్​లో వాటితో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటలు కాకుండా ఈసారి కాస్త భిన్నంగా ట్రై చేయండి. అదే, మొఘలాయి స్టైల్​లో మతిపోగొట్టే "మునక్కాయ మసాలా కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్​ కర్రీల కంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఈ కర్రీ అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ కొత్తరకం మునక్కాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కర్రీ కోసం :

  • మునక్కాయలు - నాలుగు
  • ఆయిల్ - ఎనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలపొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వేయించిన జీలకర్రపొడి - ఒకటీస్పూన్
  • నెయ్యి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
గ్రేవీ పేస్ట్ కోసం :

  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - మూడించుల ముక్క
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • యాలకులు - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • జీడిపప్పులు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కర్బూజ గింజలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • పెరుగు - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును లైట్​గా తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని రెండున్నర అంగుళాల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక గిన్నెలోకి కట్ చేసుకున్న మునక్కాయ ముక్కలను తీసుకుని, రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు, కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలపాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మునక్కాడలు 80 నుంచి 90 శాతం ఉడికేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన గ్రేవీ పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పులు, కర్బూజ గింజలు వేసి వేసి వేయించాలి.
  • అవి చక్కగా వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్ల పెరుగు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని ​పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మరో బర్నర్ మీద ఉడుకుతున్న మునక్కాయలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక ఆ గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, కారం, వేయించిన జీలకర్రపొడి వేసుకుని వెంటనే అవి మాడిపోకుండా అరకప్పు నీళ్లు పోసి నెమ్మదిగా కలుపుతూ కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • అది చక్కగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా గ్రేవీ కోసం రెడీ చేసుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్​ను వేసుకుని మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆపై మరో కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించుకున్న మునక్కాయలను వాటర్​తో సహా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కూర దగ్గరపడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అందులో కొద్దిగా నెయ్యి, కొత్తిమీర తరుగు, ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మొఘలాయి స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మునక్కాయ మసాలా కర్రీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఓసారి ఇలా మునక్కాయ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ మీ కర్రీకి ఫ్యాన్ అయిపోతారు!

