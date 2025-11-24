మొగలాయి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ - ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి!
- ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిన రెసిపీ - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : November 24, 2025 at 11:09 AM IST
Mughlai Chicken Biryani : బిర్యానీ పేరు చెబితే చాలు.. నాన్ వెజ్ ప్రియుల మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది. దాని రుచి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే! ఎవ్వరైనా తిని ఆస్వాదించాల్సిందే. అయితే.. రెస్టారెంట్లో ఉండేంత టేస్టీగా ఇంట్లోని బిర్యానీ ఉండదని పిల్లలు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు. దానికి చాలా కారణాలుంటాయి. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మొఘలాయి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కేజీ చికెన్
- కేజీ బాస్మతి బియ్యం
- 1/4 కేజీ పెరుగు
- 1/4 కప్పు పుదీనా
- 1/4 కప్పు కొత్తిమీర
- 6 పచ్చిమిర్చి
- 5 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
- 3 స్పూన్ల కారం
- 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
- 1 స్పూన్ పసుపు
- 2 స్పూన్ల ధనియాల పొడి
- 2 స్పూన్ల గరం మసాలా
- 1/2 స్పూన్ యాలకుల పొడి
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్
- 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
- 1 స్పూన్ నిమ్మరసం
- కప్పు పాలు
- కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- కప్పు నూనె
- 20 బాదం
- 20 జీడిపప్పులు
- 25 పిస్తా
- 12 లవంగాలు
- 8 యాలకులు
- 2 అంగుళాల దాల్చినచెక్క
- 2 స్పూన్ల షాజీరా
- 2 నల్ల యాలకులు
- 2 బిర్యానీ ఆకులు
- 2 స్టార్ మొగ్గలు
- 1 పిప్లీ
- కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు
- కొద్దిగా జాపత్రి
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో పాలు పోసుకొని అందులో కుంకుమపువ్వు నానబెట్టాలి
- తర్వాత స్టౌపైన గిన్నెపెట్టి, ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లిపాయలను వేయించుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, సగం పుదీనా, సగం కొత్తిమీర వేయాలి.
- ఇంకా నూనె, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, పిప్లీ, కుంకుమపువ్వు పాలు, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా సగం వేయాలి.
- ఇంకా నిమ్మరసం, క్రీమ్, నెయ్యి, లవంగాలు, డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు, యాలకులు, షాజీరా, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకు, జాపత్రి, స్టార్ మొగ్గ, నల్ల యాలకులు ఇవి కూడా సగం వేయాలి.
- అన్నీ సగం మోతాదులో వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి కనీసం రెండు గంటలు ఫ్రిజ్ లో పెట్టి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. (కుదిరితే రాత్రి పెట్టి, పొద్దున బిర్యానీ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.)
- ఇప్పుడు బాస్మతి బియ్యం కడిగి ఓ గంట నానబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పెద్ద గిన్నె పెట్టి, అందులో నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు పోయాలి. అందులో నూనె, ఉప్పుతోపాటు సగం మిగిలిన మసాలా దినుసులు, నిమ్మకాయ రసం, ఇంకా కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసి మరిగించుకోవాలి. ఎసరు మరిగిన తర్వాత బియ్యం వేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరిగిస్తున్నప్పుడే మరో స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టుకొని, ఆయిల్ వేసి మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ కుక్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి.
- బియ్యం ఎసరులో వేసిన మూడ్నాలుగు నిమిషాల తర్వాత కాస్త ఉడికిపోతాయి.
- ఇప్పుడు పక్కన స్టౌమీద ఉడుకుతున్న చికెన్ మీద రైస్ ఒక లేయర్గా వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత సగం మిగిలిన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కుంకుమపువ్వు పాలు, డ్రైఫ్రూట్స్, నెయ్యి చల్లుకొని మిగిలిన బియ్యం ఇంకో లేయర్గా వేసుకోవాలి.
- మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్ మీద 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. తర్వాత సిమ్ లోముప్పావుగంట కుక్ చేసుకోవాలి
- అంతే, అద్దిరిపోయే మొఘలాయి చికెన్ బిర్యానీ సిద్ధమైపోతుంది.
