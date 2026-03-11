ETV Bharat / offbeat

లంచ్​ బాక్స్​ల్లోకి కిర్రాక్​గా ఉండే "ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం" - ముద్దముద్దలో అమృతమే!

- ముద్దపప్పు, ఆవకాయను విడివిడిగా కాకుండా ఇలా స్పెషల్​ రైస్​గా చేసుకోండి - సూపర్​గా ఉంటుంది!

Muddapappu Avakaya Annam
Muddapappu Avakaya Annam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 5:15 PM IST

Muddapappu Avakaya Annam: ముద్దపప్పు, ఆవకాయ ఎవర్​గ్రీన్​ కాంబినేషన్​. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి, ముద్దపప్పు, మామిడికాయ పచ్చడి వేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ కోట్లు ఖర్చుపెట్టినా రాదు. అయితే నార్మల్​గా దీనిని తినాలంటే అన్ని పదార్థాలనూ విడివిడిగా కలుపుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడూ అలానే కాకుండా ఓసారి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్​ కలిపి స్పెషల్​ రైస్​ చేసుకుంటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది. టేస్ట్​ అయితే అద్భుతం. కేవలం పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ రెసిపీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. లంచ్​ బాక్స్​లకు కూడా ఈ రెసిపీ బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ముద్దపప్పు కోసం :

  • కందిపప్పు - అర కప్పు (125 గ్రాములు)
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం కోసం :

  • బియ్యం - 125 గ్రాములు
  • ఆవకాయ పచ్చడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కందిపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని కడిగి దీనిని అరగంట నానబెట్టాలి.
  • పప్పు, బియ్యం నానినాక విడివిడిగా ఉడికించాలి. అందుకోసం ఓ స్టవ్​ మీద బియ్యం ఉన్న గిన్నె పెట్టి పొడిపొడిగా ఉడికించి పక్కన పెట్టాలి.
  • మరో స్టవ్ మీద కుక్కర్​ గిన్నె ఉంచి ఉడికించిన పప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. అందులోకి పసుపు, నెయ్యి, సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ పెట్టాలి.
  • మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న పప్పును గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • రైస్​ ప్రిపరేషన్​ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ చక్కగా వేగాక వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గినాక మంటను లో-ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించిన కందిపప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆవకాయ పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చడి మొత్తం పప్పులో కలిసిన తర్వాత ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించి ఉడికించిన అన్నం వేసి కలుపుకోవాలి.
  • పప్పు మిశ్రమం మొత్తం అన్నంకు పట్టినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరన ఆ రైస్​ పైన నేతిలో వేయించిన జీడిపప్పు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే కందిపప్పు కూడా అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • ఆవకాయ పచ్చడిలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువుగా ఉంటే సరిగ్గా తినలేము.

