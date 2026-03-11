లంచ్ బాక్స్ల్లోకి కిర్రాక్గా ఉండే "ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం" - ముద్దముద్దలో అమృతమే!
- ముద్దపప్పు, ఆవకాయను విడివిడిగా కాకుండా ఇలా స్పెషల్ రైస్గా చేసుకోండి - సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : March 11, 2026 at 5:15 PM IST
Muddapappu Avakaya Annam: ముద్దపప్పు, ఆవకాయ ఎవర్గ్రీన్ కాంబినేషన్. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి, ముద్దపప్పు, మామిడికాయ పచ్చడి వేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్ కోట్లు ఖర్చుపెట్టినా రాదు. అయితే నార్మల్గా దీనిని తినాలంటే అన్ని పదార్థాలనూ విడివిడిగా కలుపుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడూ అలానే కాకుండా ఓసారి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపి స్పెషల్ రైస్ చేసుకుంటే కిర్రాక్ ఉంటుంది. టేస్ట్ అయితే అద్భుతం. కేవలం పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ రెసిపీ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లోకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. లంచ్ బాక్స్లకు కూడా ఈ రెసిపీ బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ముద్దపప్పు కోసం :
- కందిపప్పు - అర కప్పు (125 గ్రాములు)
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం కోసం :
- బియ్యం - 125 గ్రాములు
- ఆవకాయ పచ్చడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కందిపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని కడిగి దీనిని అరగంట నానబెట్టాలి.
- పప్పు, బియ్యం నానినాక విడివిడిగా ఉడికించాలి. అందుకోసం ఓ స్టవ్ మీద బియ్యం ఉన్న గిన్నె పెట్టి పొడిపొడిగా ఉడికించి పక్కన పెట్టాలి.
- మరో స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి ఉడికించిన పప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. అందులోకి పసుపు, నెయ్యి, సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ పెట్టాలి.
- మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న పప్పును గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- రైస్ ప్రిపరేషన్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవన్నీ చక్కగా వేగాక వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గినాక మంటను లో-ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించిన కందిపప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆవకాయ పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పచ్చడి మొత్తం పప్పులో కలిసిన తర్వాత ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించి ఉడికించిన అన్నం వేసి కలుపుకోవాలి.
- పప్పు మిశ్రమం మొత్తం అన్నంకు పట్టినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- చివరన ఆ రైస్ పైన నేతిలో వేయించిన జీడిపప్పు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే కందిపప్పు కూడా అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- ఆవకాయ పచ్చడిలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువుగా ఉంటే సరిగ్గా తినలేము.
