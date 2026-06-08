"చేపలు" కొంటున్నారా? - తాజా చేపల్ని గుర్తించే టెక్నిక్స్ ఇవే!
మృగశిర కార్తె సందర్భంగా చేపలకు ఫుల్ డిమాండ్ - చేపలను పట్టుకోకుండానే చెప్పేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 2:21 PM IST
Fresh Fish Identification Tips : వేసవికి బై బై చెప్పి, వర్షాకాలం రాకకు స్వాగతం పలికే మృగశిర కార్తె వచ్చేసింది. రోళ్లు పగిలే ఎండతో రోహిణికార్తెలో ఉక్కిరిబిక్కిరయిన జనాలు ఇప్పుడు తొలకరిజల్లుల్లో తడవడానికి సిద్ధమయ్యారు. వేసవి ఉక్కపోతతో అల్లాడిన ప్రజలు చిరుజల్లుల హాయిలో సాంత్వన పొందడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అయితే, మనందరికీ మృగశిర అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి "చేపలు". వేసవితాపం నుంచి ఒక్కసారిగా వానాకాలం షురూ అవ్వడంతో శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోతాయి. అందుకే, మృగశిర కార్తె మొదలవగానే బాడీ టెంపరేచర్ సమతుల్యంగా ఉండడానికి, చలిని తట్టుకునేందుకు చేపలు తినడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇవాళ మృగశిర కార్తె స్టార్ట్ కావడంతో మార్కెట్కు వెళ్లి చేపలు కొని తెచ్చికుంటుంటారు. అయితే, ఎక్కువ మందికి తాజా చేపలు ఏవి? ఐస్లో ఉంచినవి ఏవి? అని గుర్తించడం తెలియదు. మీక్కూడా ఫ్రెష్ ఫిష్ ఎలా గుర్తించాలో తెలియనట్లయితే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
మనం చేపల మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు అన్ని చేపలూ చూడడానికి ఫ్రెష్గానే అనిపిస్తాయి. అవి అమ్మేవాళ్లు కూడా ఇప్పుడే పట్టుకొచ్చామని, తాజావని ఏవేవో మాటలు చెబుతుంటారు. ఆ సమయంలో మీరు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎప్పుడో పట్టి ఐస్లో ఉంచిన చేపలు మీ ఇంట్లో కర్రీ అవుతాయి. అందుకే, చేపలు కొనడానికి వెళ్లినప్పుడు కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఫాలో అవ్వడం ద్వారా తాజా చేపలను సింపుల్గా కనిపెట్టేయొచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- చేపలు కొనేముందు మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని వాటిని నొక్కి చూడడం. అలా నొక్కినప్పుడు మెత్తగా ఉన్నట్లయితే అది తాజాది కాదని గమనించాలి. ఎందుకంటే ఫ్రెష్ చేపలు గట్టిగా ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి.
- చేపలు తీసుకునేటప్పుడు వాటి మొప్పలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. అంటే, మొప్పల రంగు ఎర్రగా లేదా తేమతో కూడిన గులాబీ రంగులో ఉంటే అవి ఫ్రెష్ ఫిష్ అని గుర్తించాలి. అలాకాకుండా నిస్తేజంగా, గోధుమ రంగు పొలుసులను కలిగి ఉంటే ఆ చేప మంచిది కాదని గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- చేపల నుంచి వచ్చే వాసన ఆధారంగా అవి ఫ్రెష్వో కాదో కనిపెట్టవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ స్మెల్ వస్తున్నట్లయితే వాటిని కొనకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- ఫిష్ కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు వాటి కళ్లను పరిశీలించడం ద్వారా తాజావి గుర్తించవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా కళ్లు స్పష్టంగా ఉంటే అది ఫ్రెష్ ఫిష్ అని అర్థం చేసుకోవాలట. అలాకాకుండా కను గుడ్డు లోపలికి వెళ్లినా, కళ్లపై తెల్లటి పొర ఏర్పడినా, లేత రంగులో ఉన్నా అవి మంచివి కావని తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
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- తాజా చేపలు ఎప్పుడూ మెరుస్తూ ఉంటాయి. అలాకాకుండా కళ్లు మబ్బుగా ఉంటే వాటిని తీసుకోకుండా ఉండటమే బెటర్ అంటున్నారు.
- చేపలు కొనేటప్పుడు మీరు చేయాల్సిన మరో పని వాటి తోకను పరిశీలించడం. ఎందుకంటే తాజా ఫిష్ తోక మెరుస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే, ఐస్లో నిల్వ ఉన్న చేప మెత్తగా ఉండి, శరీరభాగం వదులుగా మారి మృదువుగా ఉంటాయంటున్నారు. అదే, తాజా చేపలు వదులుగా ఉండవని, పట్టుకొని చూసినప్పుడు గట్టిగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
- మరి, మృగశిర కార్తె సందర్భంగా మీరూ చేపల కొనేందుకు వెళ్తున్నారా? అయితే, ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ తాజా చేపలను కొనుగోలు చేయండి. ఆరోగ్యంతో పాటు మంచి రుచిని ఎంజాయ్ చేయండి.
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