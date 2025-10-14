ETV Bharat / offbeat

బూందీ గరిటె లేకుండా "మోతీచూర్​ లడ్డూలు" - దీపావళికి చేసుకోండి, ఇట్టే నచ్చేస్తాయి!

-స్వీట్​ షాప్​ స్టైల్​ మోతీచూర్​ లడ్డూ - చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Motichur Laddu Recipe
Motichur Laddu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Motichur Laddu Recipe : "మోతీచూర్ లడ్డూ" పేరు చెప్పగానే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది స్వీట్​ లవర్స్​కు. బర్త్​డే, మ్యారేజ్​ డే వంటి రోజుల్లో తినాలనిపించినప్పుడు స్వీట్ షాప్స్​కు వెళ్లి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా దీపావళి పండక్కి చాలా మంది స్వీట్​ షాప్స్​కు వెళ్లి ఈ స్వీట్​ను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా స్వీట్​షాప్​ స్టైల్​ మోతీచూర్ లడ్డూని ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పైగా బూందీ గరిటెతో పని లేకుండా చాలా క్విక్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా స్వీట్ షాప్​లో అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chana Dal
శనగపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శనగపప్పు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​లు - కొన్ని
  • పుచ్చపప్పు - కొన్ని
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఆరెంజ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
Sugar
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు మూడు నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత నానిన పప్పును మిక్సీజార్​లోకి వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన పిండిని చిన్న చిన్న బాల్స్​గా వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • పునుగులు వేగి నూనె మీద బుడగలు తగ్గిన తర్వాత తీసేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే వేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈ పునుగులు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన బూందీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • జీడిపప్పులు లైట్​గా కలర్​ వేగిన తర్వాత కిస్​మిస్​లు వేసి రెండింటిని దోరగా వేయించుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి పంచదార వేసి అరకప్పు వాటర్​ పోసి కరిగించుకోవాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత జిగురు పాకం వచ్చేవరకు మరిగించుకోవాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • పాకం వచ్చిన తర్వాత ఆరెంజ్​ ఫుడ్​ కలర్​ వేసి కలుపుకోవాలి. పాకంలోకి గ్రైండ్​ చేసిన బూందీ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను సిమ్​లో పెట్టి బూందీ మొత్తం పాకాన్ని పీల్చుకుని దగ్గరపడే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఈ క్రమంలో యాలకుల పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • లడ్డూ మిశ్రమం చక్కగా పాకంలో కలిసి దగ్గరపడి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయిన తర్వాత వేయించుకున్న జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • బూందీ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఓసారి కలిపి చేతికి నెయ్యి రాసుకుని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల్లా చుట్టుకోవాలి. తర్వాత వీటిని తేమలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే మోతీచూర్​ లడ్డూలు రెడీ.
Motichur Laddu Recipe
మోతీచూర్​ లడ్డూలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గ్రైండ్​ చేసిన శనగపప్పును బాల్స్​లాగా నూనెలో వేసినప్పుడు మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోవద్దు. కాస్త లైట్​గా కలర్​ మారి నూనెలో బుడగలు తగ్గినప్పుడు తీసేయాలి.
  • వేయించుకున్న బాల్స్​ను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వేడి మీద గ్రైండ్​ చేస్తే మిశ్రమం ముద్దలాగా అవుతుంది. చల్లారిన తర్వాత అయితే పొడిపొడిగా ఉండి లడ్డూలు చూడటానికే కాదు, తినడానికీ బాగుంటాయి.
  • గ్రైండ్ చేసుకున్న బూందీ మిశ్రమాన్ని మరీ ఎక్కువసేపు ఉడికించుకోవద్దు. ఎందుకంటే చాలా సేపు ఉడికిస్తే డ్రైగా అయిపోతుంది. దాంతో మనకి మోతీచూర్ లడ్డూ సాఫ్ట్​గా రావని గుర్తుంచుకోవాలి.

చుక్క నూనె లేకుండానే - కరకరలాడే "పోహా కట్​లెట్స్"​ - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

దీపావళి స్పెషల్​ "డ్రైఫ్రూట్స్​ బర్ఫీ" - పంచదార, బెల్లం అవసరం లేదు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

