Published : November 12, 2025 at 11:57 AM IST

Motichur Laddu Making in Telugu : మోతీచూర్ లడ్డూను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. బయట స్వీట్ షాపుల్లోనూ వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే సేమ్ మిఠాయి దుకాణాల్లో చేసినట్లుగానే వస్తుంది. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాకుండా కేవలం నిమిషాల్లోనే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ మోతీచూర్ లడ్డూ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Motichur Laddu
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • నూనె - అర కప్పు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • ఆరెంజ్ ఫుడ్​కలర్ - చిటికెడు
  • మిలన్ సీడ్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
Motichur Laddu
శనగపిండితో ఈ విధంగా చిన్నచిన్న బజ్జీలుగా వేసుకోవాలి (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల శనగపిండి వేయాలి. ఇందులో చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మిలన్స్​ సీడ్స్ వేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి, అర కప్పు నూనె పోయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత పిండిని గరిటెతో తీసుకొని చిన్నచిన్న బజ్జీలుగా కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా వేయాలి.
Motichur Laddu
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత బజ్జీలను అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీలను మిక్సీజార్​లో వేసి పొడిపొడిగా బరకగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు, కొద్దిగా ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ వేసి మరిగించాలి. చక్కెర పూర్తిగా కరిగేంత వరకు నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
Motichur Laddu
పంచదార (Getty Images)
  • అనంతరం పంచదార పాకంలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీల పొడిని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • అదేవిధంగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న మిలన్ సీడ్స్, అరటీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Motichur Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత కావాల్సిన సైజులో లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పైన సిల్వర్ పేపర్ అతికించాలి. ఇక అంతే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ మోతీచూర్ లడ్డూలు సిద్ధమైనట్లే!
  • వీటిని ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఇంకోటి కావాలంటారు! మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!

