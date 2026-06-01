ఆ గ్రామంలో అందరూ కవలలే - పేర్లు పిలవాలంటే విజిల్ వేయాలి!
ఈ గ్రామాల రూటే సేపరేట్! - నాగుపాములను పెంచుతారు - సంస్కృతం మాట్లాడతారు!
Published : June 1, 2026 at 9:24 AM IST
Unique Villages in India : దేశంలో ఎన్నో సుందరమైన గ్రామాలున్నాయి. ఇవి వివిధ సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలతో అలరారుతున్నాయి. ఇందులో కొన్ని పల్లెలు చారిత్రక ఘట్టాలకు నెలవు. మరికొన్ని వింతలు, విశేషాలతో వర్ధిలుతున్నాయి. వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఒకింత అచ్చెరువుకు లోనవుతాం. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాలను నేటికి కొన్ని గ్రామాలు కొనసాగిస్తూ అందరిచేతా ఔరా అనిపిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఈ ఊళ్లు ఎక్కడున్నాయి? మరి దీని వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నాగుపాముల పెంపకం :
పాము పేరు చెప్పగానే శరీరానికి ఒక్కసారిగా భయం పుడుతుంది. ఇక నోటి నుంచి మాట కూడా రాదు. ఇవి ఎదురుపడితే గజగజ వణికిపోతుంటారు ఇదంతా నాణేనికి ఒకవైపు. మరోవైపు చాలా మంది పాముని దైవంగా కొలుస్తుంటారు. గుడికి వెళ్లి నాగదేవతను ప్రార్థిస్తుంటారు. కానీ మహారాష్ట్రలోని శోలాపూర్ జిల్లాలో ఉన్న షెట్పాల్ ప్రజలు ఓ అడుగు ముందుకేసి నాగపాముల్నే పెంచుకుంటున్నారు. అంతేకాక ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ గది ఉండడం గమనార్హం. దీంతో ఆ ఊళ్లో రోడ్లపై సర్పాలు కూడా మనుషుల్లా సంచరిస్తుంటాయి.
ఏ వస్తువునూ టచ్ చేయకూడదు :
హిమాచల్ప్రదేశ్లోని పార్వతీ వ్యాలీలో మలానా ఉంది. ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు తమకు తాము అలెగ్జాండర్ వారసులుగా భావిస్తారు. అంతేకాక ప్రత్యేక భాషలోనే మాట్లాడతారు. ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల వీరు తమవైన సంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించడానికి పర్యాటకుల్ని అనుమతిస్తారు. కానీ ఇక్కడికొచ్చిన సందర్శకులు ఏ వస్తువునూ టచ్ చేయకూడదు. అలా తాకితే వారు పూజించే దైవం జమ్లూ మాయమవుతాడని స్థానికుల నమ్మకం.
అత్యధికంగా కవలలు జన్మించే గ్రామం :
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా కవలలు జన్మించే గ్రామం కేరళలో ఉంది. మలప్పురం జిల్లాలోని కోడిన్హిలో వందలకొద్దీ కవలలు జన్మించారు. ఈ ప్రత్యేకతే ఆ ఊరికి ట్విన్ టౌన్గా పేరును తీసుకొచ్చింది. ఇది వినడానికి నమ్మశక్యంగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఇదే నిజం. ఇక్కడ సుమారు రెండు వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇప్పటి వరకు 550 కంటే ఎక్కువ మంది కవలలు పుట్టారు. ఈ గ్రామం ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధకులకు ఒక రహస్యంగా నిలుస్తోంది.
రోజువారీ కార్యకలపాలు సంస్కృతంలోనే :
మన ప్రాచీన భాష సంస్కృతం. పురాతన సాహిత్యం ఎక్కువగా ఈ భాషలోనే ఉంది. కానీ మరి ఈ భాష మాట్లాడటం వచ్చా? రాయడం తెలుసా? అని అడిగితే చాలామంది రాదనే సమాధానమిస్తారు. కానీ కర్ణాటకలోని షిమోగా జిల్లా మత్తూర్లోని ప్రజలు మాత్రం ఇందుకు కాస్త భిన్నం. ఇక్కడివారు సంస్కృతంలోనే మాట్లాడటంతో పాటు రాస్తారు కూడా. 1981లో సంస్కృత భాషను పరిరక్షించడం కోసం కొందరు పెద్దలు ఈ గ్రామంలో ఓ సభ ఏర్పాటు చేశారు. అప్పుడే రోజువారీ మాటలు కూడా సంస్కృతంలోనే కొనసాగించాలని తీర్మానం చేశారు. దీనికి స్థానికులు అంగీకారం తెలపడంతో ఇప్పటికీ ఇదే నడుస్తోంది.
ఈ గ్రామంలో పేర్లు ప్రత్యేకం :
సాధారణంగా మనం ఎవరినైనా వారి పేరుతోనే పిలుస్తాం కదా! కానీ ఇక్కడి వారు అలా చేయరు. మేఘాలయలోని కాంగ్థాంగ్ ప్రజల్ని పిలవాలంటే కూనిరాగం తీయడమో, విజిల్ వేయడమో చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ ఊళ్లో ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక్కో ప్రత్యేకమైన కూనిరాగమో / విజిల్ పేరుగా ఉంటుంది. అదేంటి ఇలా కూడా పిలుస్తారా? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? దీనికి వెనక కూడా ఓ కారణం ఉంది. పిల్లలను పేర్లు పెట్టి పిలిస్తే వారికి మంచి జరగదన్న విశ్వాసంతో, ఇలా కూనిరాగాలని పెడుతూ వస్తున్నారు. అయితే మూఢ నమ్మకాలని పట్టించుకోని ఈ కాలం వాళ్లు పుట్టిన చిన్నారులకు కూనిరాగంతో పాటు, అందరూ పిలిచేలా ఓ పేరు కూడా పెడుతున్నారు.
