AI ఇప్పుడు దోమలను కూడా వెళ్లగొడుతోంది! - ఈ "గ్యాడ్జెట్స్" మీకు తెలుసా?
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా దోమల బారిన పడుతోన్న 10 శాతం జనాభా - దోమలను తరిమికొట్టేందుకు మార్కెట్లోకి టెక్నాలజీతో కూడిన మస్కిటో రిపెల్లెంట్స్!
Published : July 27, 2026 at 11:12 AM IST
Mosquito Repellents Gadgets: చూడటానికి దోమ చిన్నగానే ఉంటుంది. కానీ దాని ప్రభావం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే అది కుడితే డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్గన్యా లాంటి పెద్ద జబ్బులే ఇబ్బందిపెడతాయి. ఇక వర్షాకాలం మొదలైందంటే గుంపులు గుంపులుగా ఇంట్లోకి చేరి మనుషుల రక్తాన్ని పీల్చి పిప్పిచేస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా దాదాపు పది శాతం జనాభా దోమలు తెచ్చే రోగాల బారిన పడుతున్నారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు దోమలు చేసే డ్యామేజ్ ఎంతో. అందుకే వాటి నుంచి కాపాడుకోవడానికి చాలా మంది అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా దోమలను రక్షించడానికి మార్కెట్లోకి సరికొత్త మస్కిటో రిపెల్లెంట్లు వచ్చేశాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సెకన్లో దోమలు మాయం: ఒక్కోసారి కళ్లముందు దోమ మన చుట్టూ తిరుగుతూ విసుగుతెప్పిస్తుంది. పోనీ పట్టుకుందామా అంటే అస్సలు దొరకదు. ఇలాంటి సమస్యకు "ఫోటాన్ మాట్రిక్స్ మస్కిటో కిల్లర్" బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు నిపుణులు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ పరికరం ఇంట్లో దోమలు ఎక్కడున్నా ఒక్క సెకన్లో వాటిని చంపుతుందని చెబుతున్నారు. దీంట్లోని లైడర్ టెక్నాలజీ దోమలు ఎక్కడున్నాయో స్కాన్ చేస్తే, ఏఐ అది దోమనో కాదో విశ్లేషించి ట్రాక్ చేస్తుందట. దీంతో లేజర్ కిరణాలు ఆ దోమని చటుక్కున చంపేస్తాయంటున్నారు. అలా ఈ డివైజ్ గది మొత్తం స్కాన్ చేస్తూ, క్షణాల్లో దోమల బెడదను తగ్గించేస్తుందని, మల్టీ లెవల్ సేఫ్టీ సిస్టమ్తో పనిచేయడం వల్ల మనుషులకు ఎలాంటి హానీ ఉండదంటున్నారు. అలాగే స్మార్ట్ యాప్ కంట్రోల్తో దీన్ని ఇంటి లోపలా, బయటా వాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
"సోలార్" కిల్లర్స్: ఈ మధ్య ప్లేస్ లేక చాలా మంది బెడ్రూమ్, కిచెన్ బాల్కనీల్లో చిన్న చిన్న కుండీల్లో మొక్కలు పెంచుతున్నారు. ఇక మొక్కలు ఉన్నాయంటే దోమలూ అలా వచ్చేస్తుంటాయి. అయితే, వాటిని అడ్డుకోవడానికి ఈ సోలార్ బల్బులు ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆటోమేటిక్గా ఇవి రోజంతా సౌరశక్తిని తీసుకుని రాత్రిపూట ఊదా రంగులో వెలుగుతూ దోమల్ని ఆకర్షిస్తాయని, వాటికి చిన్న షాక్ ఇవ్వడంతో అవి అక్కడికక్కడే చనిపోతుంటాయంటున్నారు. ఇలా దోమల్నే కాకుండా, చిన్నచిన్న పురుగుల్నీ ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకుంటాయంటున్నారు. ఇంటి బయటా, పెరట్లో, గేటు దగ్గరా వాడుకునేలా ఎన్నో రకాలుగా దొరుకుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు.
దుస్తులే రక్షణ వలయం: చలిని తట్టుకోవడానికి స్వెటర్లు, ఉక్కపోతను భరించడానికి కాటన్ దుస్తులు ఎలా వేసుకుంటామో, దోమల నుంచి రక్షణగానూ అందుకు తగ్గ డ్రెస్సులు ధరించొచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే మార్కెట్లో మస్కిటో రిపెల్లెంట్ చొక్కాలూ, ప్యాంట్లూ, టోపీలూ, సాక్సుల్లాంటివి చాలానే వస్తున్నాయని, పెర్మెథిన్ అనే రసాయనాన్ని వాడి వీటిని ప్రత్యేకంగా తయారుచేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. రకరకాల డిజైన్లలో ఎన్నో సంస్థలు ఈ మస్కిటో షీల్డ్ డ్రెస్సుల్ని తెస్తున్నాయని, దాదాపు 70సార్లు ఉతికినా దాని ప్రభావం అలాగే ఉంటుందంటున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన దుస్తుల్లోని రసాయనంతో ఎలాంటి వాసనా ఉండదని, ఇంకా దాని వల్ల హానీ కూడా కలగదంటున్నారు. కేవలం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా విహార యాత్రల్లో, ట్రెక్కింగ్కి వెళ్లినప్పుడు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.
దోమలతో నిద్రలేని రాత్రులా? - ఈ 4 మొక్కలు పెంచితే చాలు - అన్నీ ఔట్!
దానికదే ఆన్ అవుతుంది: ఇంట్లో సులువుగా పెట్టుకునేలా రకరకాల అల్ట్రాసోనిక్, డిజిటల్ డిస్ప్లే ఎలక్ట్రిక్ మస్కిటో రిపెల్లెంట్లూ చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు. వీటిల్లో అల్ట్రాసోనిక్ గ్యాడ్జెట్లు శబ్ద తరంగాల్ని విడుదల చేస్తూ దోమలను బెదరగొడతాయని, డిజిటల్ డిస్ప్లే ఎలక్ట్రిక్ రిపెల్లెంట్ అయితే ముందే సమయం సెట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు. సరిగ్గా సాయంత్రానికి ఆన్ అయ్యేలా టైం పెట్టామంటే ఎంచక్కా రోజూ అదే ఆన్, ఆఫ్ అవుతుందంటున్నారు.
USB రిపెల్లెంట్: నార్మల్గా పెన్డ్రైవ్ను టీవీ, లేదా కంప్యూటర్కు కనెక్ట్ చేసుకుని ఇష్టమైన సినిమాలు చూస్తుంటారు. అయితే మార్కెట్లో దొరికే "ఎలక్ట్రిక్ మస్కిటో రిపెల్లెంట్ హీటర్" యూజ్ చేస్తే దోమలు రావంటున్నారు. దీని లోపల హీటెడ్ మస్కిటో రిపెల్లెంట్ మ్యాట్ ఉంటుందని, ప్లగ్లో పెట్టగానే ఇందులోని హీటర్ వేడెక్కి, మ్యాట్లో ఉండే దోమల మందును ఆవిరి రూపంలో విడుదల చేస్తుందంటున్నారు. ఫలితంగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ యూఎస్బీ చుట్టుపక్కలకు దోమలు రావంటున్నారు. ప్రయాణాల్లోనూ ఈ గ్యాడ్జెట్ సాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
దోమల టేబుల్ ఫ్యాన్లు: వర్షాకాలంలో ఆహార పదార్థాల మీద దోమలూ, ఈగల్లాంటివి వాలుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు మూతలు పెట్టి, పరిసరాల్ని శుభ్రంగా ఉంచినా వాటిని ఆపడం కష్టమే. ఈ ఇబ్బందికి పరిష్కారంగా "హోలోగ్రఫిక్ ఫ్లై ఫ్యాన్స్" వచ్చాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి వేగంగా తిరుగుతూ హోలోగ్రఫిక్ కాంతితో వాటిని గందరగోళానికి గురి చేస్తుంటాయని, దీంతో ఈ ఫ్యాన్ల చుట్టుపక్కలకు దోమలూ, ఈగల్లాంటివి రావంటున్నారు. కేవలం ఆహార పదార్థాల దగ్గర మాత్రమే కాకుండా, బెడ్ పక్కనా, హాల్లోనూ ఈ ఫ్లై ఫ్యాన్లని పెట్టొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
స్మార్ట్ వాచీనే రిపెల్లెంట్గా!: ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దోమలు కుట్టకుండా రకరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అదే బయటకు వెళ్లినప్పుడు మాత్రం వాటి బారి నుంచి తప్పించుకోలేము. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా బయట ఉన్నప్పుడు దోమలను తరిమికొట్టేందుకు పోర్టబుల్ గ్యాడ్జెట్లూ, వాచీలూ, బ్రేస్లెట్లూ, కీ చెయిన్లూ వచ్చాయంటున్నారు. వీటి నుంచి వచ్చే అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్ వల్ల దోమలు దూరంగా వెళ్లిపోతాయంటున్నారు. ఇక కొత్తగా వస్తున్న కొన్ని స్మార్ట్ వాచీలు రకరకాల హెల్త్ ట్రాక్ ఫీచర్లతో పాటు మస్కిటో రిపెల్లెంట్గానూ పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇండోర్, అవుట్డోర్ మోడ్స్లో అవసరాన్ని బట్టి సెట్ చేసుకుంటే, అందుకు తగ్గట్టు సౌండ్వేవ్స్ తీవ్రత మారుతుందని సూచిస్తున్నారు.
వెలుగే తరిమికొడుతుంది: గదిలో బెడ్లైట్లా పనిచేస్తూనే దోమల్ని తరిమికొట్టడంలో "ఎలక్ట్రిక్ మస్కిటో కిల్లర్ ల్యాంప్స్" పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాయంటున్నారు. వీటిల్లో కొన్నేమో దోమల్ని ఆకర్షించే ప్రత్యేకమైన ఊదా రంగు కాంతితో వెలుగుతాయని, ఆ లైట్ వల్ల దోమలు దగ్గరకు రాగానే ఈ ల్యాంప్స్ వాటిని లోపలికి లాక్కుంటాయని, అలా లోపలికి వెళ్లిన దోమలు మళ్లీ బయటకు రాలేవంటున్నారు. అయితే, వాటిని తొలగించడమూ సులువే అని చెబుతున్నారు. ఇక మరికొన్ని లైట్లేమో ఆకర్షించిన దోమలకు విద్యుత్ షాక్ ఇవ్వడం వల్ల అవి కిందపడిపోతుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
సాయంత్రం అయితే దోమలు దాడి చేస్తున్నాయా? - ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే ఒక్కటీ ఉండదు!
రీసెర్చ్ : బెంబేలెత్తిస్తున్న డెంగీ, మలేరియా - ఈ కలర్ డ్రెస్సు వేసుకున్న వాళ్లను దోమలు ఎక్కువగా కుడతాయ్!