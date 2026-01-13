ETV Bharat / offbeat

పోషక నిధి "మునగ పరోటా" - ప్రధాని మోదీ ఫేవరెట్ రెసిపీ!

హెల్దీ రెసిపీ మునగాకు పరోటా - తయారు చేయడం చాలా ఈజీ!

Moringa Paratha
Moringa Paratha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Moringa Paratha : అప్పటికప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలంటే మునగాకు పరోటా ది బెస్ట్ రెసిపీ. మునగ ఆకులు లేదా మునగ కాయలతో తయారుచేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన వంటకం ఇది. ఈ రెసిపీ తనకు ఎంతో ఇష్టమని ప్రధాన మంత్రి మోదీ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఎప్పుడూ చపాతీనే కాకుండా మునగాకు పరోటా ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో తెలుకుందాం!

ఆరోగ్య పరంగా : రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో, అధిక బరువు నియంత్రించడంలో మునగాకు పరోటా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో A, C, E విటమిన్లు, ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలతో పాటు యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి.

Moringa Paratha
మునగాకు (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మునగ ఆకులు - ముప్పావు కప్పు
  • గోధుమ పిండి - అర కప్పు
  • ఉల్లి కాడలు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - అర స్పూన్
  • ఎర్ర కారం - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • వాము - 1 స్పూన్
  • ఆమ్​చూర్ - పావు స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
Moringa Paratha
ధనియాల పొడి (ETV Bharat)

చట్నీ కోసం :

  • రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 5
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కొబ్బరి ముక్కలు - చిన్న ముక్క
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పుట్నాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Moringa Paratha
తాళింపు పదార్థాలు (ETV Bharat)

తాలింపు కోసం :

  • నూనెరైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
Moringa Paratha
కరివేపాకు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • మనగాకును బాగా శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా కొత్తిమీర కూడా సన్నగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్ తీసుకుని కప్పు మునగాకులోకి 2 కప్పుల గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం, జీలకర్ర, వాము, పచ్చిమిర్చి తురుము, ఉల్లి కాడలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అల్లం తురుము, వెల్లుల్లి తురుము కొద్దిగా రైస్​ బ్రాన్ ఆయిల్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు చాట్ మసాలా, ఆమ్​ చూర్ పొడి, ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా గోరు వెచ్చని నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండి మొత్తం చపాతీ పిండి లాగా బాగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి.
  • ఇలా బాగా దగ్గరపడిన తర్వాత తడి క్లాత్ పెట్టుకుని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Moringa Paratha
గోధుమ పిండి (ETV Bharat)
  • ఈ లోగా చట్నీ రెడీ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై వేరుశనగలు వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ పోసుకుని పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి కట్ చేయకుండా వేస్తే వేడికి మీదపడే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించాలి.
  • ఇపుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర, అర చెక్క పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, కాసిన్ని పుట్నాలు వేయించి పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీలోకి తాలింపు కలుపుకోవాలి. చిన్న కడాయిలో నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేయించి రెడీ చేసుకున్న చట్నీ వేసుకుని కలిపితే సరిపోతుంది.
  • ఇపుడు పిండి ముద్దను చపాతీలు చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి. పొడి పిండిలో డిప్ చేసుకుని చపాతీ పీటపై రోల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​పై పెనం పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసుకుని రెండు వైపులా దోరగా కాల్చి తీసుకోవాలి. అంతే! ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్య కరమైన మునగాకు చపాతీ రెడీగా ఉంటుంది.

