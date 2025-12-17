ETV Bharat / offbeat

అద్దిరిపోయే "మునగాకు చిత్రాన్నం" - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు బాక్స్​ ఖాళీ చేసేస్తారు!

మునగాకు రైస్ సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Munagaku Chitrannam
Munagaku Chitrannam (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Drumstick Leaves Chitrannam : మునగాకుతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో పప్పు, పచ్చడి, కారం పొడి లాంటివి చేస్తారు. అయితే దీనితో తక్కువ టైమ్​లో, పోషకాలు అందేలా ఓ మంచి లంచ్​ బాక్స్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే టేస్టీ మనుగాకు చిత్రాన్నం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఒక్కసారి ఇలా చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు మెతుకు మిగల్చకుండా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ,​ హెల్దీ మునగాకు చిత్రాన్నం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాయలసీమ స్టైల్ "చామదుంప కారం పులుసు" - నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే ఈ రెసిపీ ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే!

Munagaku Chitrannam
మునగాకు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మునగాకు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
  • నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
Munagaku Chitrannam
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యం, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కొద్దిగా చింతపండు, రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Munagaku Chitrannam
బియ్యం (Getty Images)
  • మరోవైపు కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కప్పు మునగాకులను యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇంకో కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Munagaku Chitrannam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చికొబ్బరి తురుము, 10 జీడిపప్పు పలుకులు, మూడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నం, వేయించిన మునగాకు మిశ్రమాన్ని నెయ్యితో సహా వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వులుధనియాల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Munagaku Chitrannam
కొబ్బరి పొడి (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే మునగాకు చిత్రాన్నం రెడీ అయినట్లే!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!

