టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మూంగ్లెట్" - ఆమ్లెట్ను మించిన రుచి - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!
- పెసరపప్పుతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఈ రెసిపి ట్రై చేయండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : December 8, 2025 at 1:45 PM IST
Tasty and Healthy Moonglet Recipe: మెజార్టీ ఇళ్లలో పప్పులలో కందిపప్పు తర్వాత పెసరపప్పు ఉంటుంది. ఈ పప్పుతో చాలా మంది పెసరట్లు చేస్తుంటారు. లేదంటే పప్పు, గారెలు తయారు చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పుతో మూంగ్లెట్ చేసుకున్నారా? పెసరపప్పు, కూరగాయలు కలిపి చేసుకునే ఈ రెసిపి సేమ్ ఆమ్లెట్ మాదిరి ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎగ్స్ తినని వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా, పిల్లలకు స్నాక్స్గా కూడా వీటిని పెట్టొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మూంగ్లెట్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- టమాటా - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడిగి సుమారు నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టాలి. పప్పు నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. మీరు ఉదయానికి చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి నానబెడితే సరిపోతుంది.
- పప్పు నానాక మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వడకట్టాలి. నీళ్లు పోయిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అల్లం ముక్క, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన పెసరపప్పు మిశ్రమంలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, క్యాప్సికం, టమాటా ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ స్టేజ్లో ఓసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని సరిపోకపోతే మరికొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు సరిపోయాక బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టి అర టేబుల్స్పూన్ బటర్ లేదా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఓ రెండు మూడు గరిటెలు వేసుకుని లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకున్నాక అంచుల వెంబడి నూనె వేసి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మూంగ్లెట్ ఒక సైడ్ ఎర్రగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి మూత పెట్టి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాలినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు నచ్చినన్నీ మూంగ్లెట్స్ వేసి గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మూంగ్లెట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
