- పెసరపప్పుతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఈ రెసిపి ట్రై చేయండి, కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Tasty and Healthy Moonglet Recipe
Tasty and Healthy Moonglet Recipe (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 1:45 PM IST

Tasty and Healthy Moonglet Recipe: మెజార్టీ ఇళ్లలో పప్పులలో కందిపప్పు తర్వాత పెసరపప్పు ఉంటుంది. ఈ పప్పుతో చాలా మంది పెసరట్లు చేస్తుంటారు. లేదంటే పప్పు, గారెలు తయారు చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పుతో మూంగ్​లెట్​ ​చేసుకున్నారా? పెసరపప్పు, కూరగాయలు కలిపి చేసుకునే ఈ రెసిపి సేమ్​ ఆమ్లెట్​ మాదిరి ఉంటుంది. టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎగ్స్​ తినని వారికి ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా, పిల్లలకు స్నాక్స్​గా కూడా వీటిని పెట్టొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మూంగ్​లెట్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Moonglet Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • టమాటా - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Moonglet Recipe
జీలకర్ర - అల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడిగి సుమారు నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టాలి. పప్పు నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. మీరు ఉదయానికి చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి నానబెడితే సరిపోతుంది.
  • పప్పు నానాక మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వడకట్టాలి. నీళ్లు పోయిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అల్లం ముక్క, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Moonglet Recipe
కూరగాయల ముక్కలు (Getty Images)
  • గ్రైండ్​ చేసిన పెసరపప్పు మిశ్రమంలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, క్యాప్సికం, టమాటా ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ స్టేజ్​లో ఓసారి ఉప్పు చెక్​ చేసుకుని సరిపోకపోతే మరికొంచెం యాడ్​ చేసుకోవాలి. ఉప్పు సరిపోయాక బేకింగ్​ సోడా వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఫ్రైయింగ్​ పాన్​ పెట్టి అర టేబుల్​స్పూన్​ బటర్​ లేదా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
Moonglet Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఓ రెండు మూడు గరిటెలు వేసుకుని లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పర్ఫెక్ట్​గా సెట్​ చేసుకున్నాక అంచుల వెంబడి నూనె వేసి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మూంగ్​లెట్​ ఒక సైడ్​ ఎర్రగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి మూత పెట్టి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాలినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు నచ్చినన్నీ మూంగ్​లెట్స్​ వేసి గ్రీన్​ చట్నీ లేదా టమాటా కెచప్​తో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ మూంగ్​లెట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Moonglet Recipe
మూంగ్​లెట్​ (Getty Images)

