పెసరపప్పు, జొన్న పిండి కాంబోలో "ఊతప్పం" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

- పెసరపప్పుతో దోశలు మాత్రమే చేసుకుంటున్నారా? - ఇలా జొన్న పిండి కలిపి ఊతప్పం చేసుకోండి!

Moong Jowar Uttapam
Moong Jowar Uttapam
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 9:15 AM IST

3 Min Read
Moong Jowar Uttapam: ఓవైపు క్రిస్పీగా, మరోవైపు స్పాంజీగా ఉండి కలర్​ ఫుల్​గా ఉండే ఊతప్పం అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది. అందుకే ఇంట్లో దోశ లేదా ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ ఈ రెసిపీ చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఇన్​స్టంట్​గా కూడా ఎన్నెన్నో పద్ధతుల్లో చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీ కోసం బియ్యం, మినప్పప్పు, సోడా వంటివి లేకుండా కేవలం పెసరపప్పు, జొన్న పిండితో చేసుకునేలా ఊతప్పం వంటకం తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసర జొన్న ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Moong Jowar Uttapam
పెసర్లు

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జొన్న పిండి - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమాటా - 1
  • క్యాప్సికం (చిన్నది) - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బీట్​రూట్​ - సగం ముక్క
  • క్యారెట్​ - 1
Moong Jowar Uttapam
జొన్న పిండి

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ముందే రాళ్లు, ఇసుక లేకుండా గాలించుకోవాలి. ఎందుకంటే పొట్టుతోటే గ్రైండ్​ చేసుకుంటాం కాబట్టి ముందే క్లీన్​ చేసుకోవాలి.
  • పప్పును నీట్​గా కడిగినాక సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు నాలుగైదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
Moong Jowar Uttapam
ఉల్లిపాయలు
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, టమాట, క్యాప్సికంలను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా బీట్​రూట్​, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • పప్పు నానినాక ఆ నీటిని వంపేసి మరోసారి ఫ్రెష్​ వాటర్​తో కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో పొట్టు పోకుండా చూసుకోవాలి.
  • నీళ్లను పూర్తిగా వంపినాక పప్పును మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Moong Jowar Uttapam
టమటాలు
  • గ్రైండ్​ చేసిన పెసరపప్పులోకి జొన్న పిండి వేసి పిండిని ఊతప్పం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​, కొత్తిమీర, బీట్​రూట్​, క్యాప్సికం, టమాటా తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం కాగినాక లైట్​గా నీళ్లు చల్లి టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్​ చేసి గరిటెడు పిండిని పోసి ఊతప్పం మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Moong Jowar Uttapam
క్యారెట్​ - బీట్​రూట్​
  • అనంతరం పిండి మీద ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మిక్స్​ను ఊతప్పం మొత్తం వేసుకుని లైట్​గా అదమాలి.
  • అనంతరం పైన ఉప్పు, మిరియాల పొడిని లైట్​గా స్ప్రింకిల్​ చేసి అంచుల వెంబడి నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకుని మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
Moong Jowar Uttapam
కొత్తిమీర - క్యాప్సికం
  • ఊతప్పం ఓవైపు కుక్​ అయినాక మూత తీసి రెండో వైపు తిప్పి మరో మూడ్నాలుగా నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి. రెండో వైపు కాల్చుకునేటప్పుడు మూత అవసరం లేదు.
  • ఈ విధంగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఊతప్పాలుగా పోసుకుని కాల్చుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసర జొన్న ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Moong Jowar Uttapam
పెసరపప్పు జొన్న ఊతప్పం

చిట్కాలు :

  • పప్పును కచ్చితంగా నాలుగు గంటలపైనే నానబెట్టాలి. ఒకవేళ మీరు ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే పప్పు నానబెడితే ఉదయానికి చక్కగా గ్రైండ్​ అవుతుంది.
  • మీకు పొట్టు ఉన్న పప్పుతో ఊతప్పాలు వద్దనుకుంటే నార్మల్​ అంటే పొట్టు తీసిన పప్పును అయినా వాడుకోవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

