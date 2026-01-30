పెసరపప్పు, జొన్న పిండి కాంబోలో "ఊతప్పం" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
- పెసరపప్పుతో దోశలు మాత్రమే చేసుకుంటున్నారా? - ఇలా జొన్న పిండి కలిపి ఊతప్పం చేసుకోండి!
Published : January 30, 2026 at 9:15 AM IST
Moong Jowar Uttapam: ఓవైపు క్రిస్పీగా, మరోవైపు స్పాంజీగా ఉండి కలర్ ఫుల్గా ఉండే ఊతప్పం అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది. అందుకే ఇంట్లో దోశ లేదా ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ ఈ రెసిపీ చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఇన్స్టంట్గా కూడా ఎన్నెన్నో పద్ధతుల్లో చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీ కోసం బియ్యం, మినప్పప్పు, సోడా వంటివి లేకుండా కేవలం పెసరపప్పు, జొన్న పిండితో చేసుకునేలా ఊతప్పం వంటకం తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసర జొన్న ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జొన్న పిండి - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమాటా - 1
- క్యాప్సికం (చిన్నది) - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బీట్రూట్ - సగం ముక్క
- క్యారెట్ - 1
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ముందే రాళ్లు, ఇసుక లేకుండా గాలించుకోవాలి. ఎందుకంటే పొట్టుతోటే గ్రైండ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ముందే క్లీన్ చేసుకోవాలి.
- పప్పును నీట్గా కడిగినాక సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు నాలుగైదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, టమాట, క్యాప్సికంలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా బీట్రూట్, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- పప్పు నానినాక ఆ నీటిని వంపేసి మరోసారి ఫ్రెష్ వాటర్తో కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో పొట్టు పోకుండా చూసుకోవాలి.
- నీళ్లను పూర్తిగా వంపినాక పప్పును మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన పెసరపప్పులోకి జొన్న పిండి వేసి పిండిని ఊతప్పం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, కొత్తిమీర, బీట్రూట్, క్యాప్సికం, టమాటా తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం కాగినాక లైట్గా నీళ్లు చల్లి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసి గరిటెడు పిండిని పోసి ఊతప్పం మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండి మీద ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మిక్స్ను ఊతప్పం మొత్తం వేసుకుని లైట్గా అదమాలి.
- అనంతరం పైన ఉప్పు, మిరియాల పొడిని లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసి అంచుల వెంబడి నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకుని మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఊతప్పం ఓవైపు కుక్ అయినాక మూత తీసి రెండో వైపు తిప్పి మరో మూడ్నాలుగా నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి. రెండో వైపు కాల్చుకునేటప్పుడు మూత అవసరం లేదు.
- ఈ విధంగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఊతప్పాలుగా పోసుకుని కాల్చుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసర జొన్న ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- పప్పును కచ్చితంగా నాలుగు గంటలపైనే నానబెట్టాలి. ఒకవేళ మీరు ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే పప్పు నానబెడితే ఉదయానికి చక్కగా గ్రైండ్ అవుతుంది.
- మీకు పొట్టు ఉన్న పప్పుతో ఊతప్పాలు వద్దనుకుంటే నార్మల్ అంటే పొట్టు తీసిన పప్పును అయినా వాడుకోవచ్చు.
కమ్మని "టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 6 నెలలు నిల్వ!
కీరాతో "సాఫ్ట్ దోశలు" - మినపప్పు అవసరమే లేదు - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!