ప్రొటీన్ రిచ్ పెసర్లతో కమ్మని "సలాడ్" - అల్టిమేట్ టేస్ట్ - బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్, స్నాక్స్కు బెస్ట్!
- పెసర్లతో కేవలం దోశలు, ఇడ్లీలు వంటివి మాత్రమే చేస్తున్నారా? - ఇలా సలాడ్ చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : February 5, 2026 at 10:49 AM IST
Moong Dal Salad: బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, పూరీ వంటి టిఫెన్స్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఇక వీటిని చేయాలంటే ఎంతో కొంత నూనె కంపల్సరీ. కానీ మీకు తెలుసా చుక్క నూనె వాడకుండా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపి ఒకటి ఉంది. అదే పెసర సలాడ్. పెసర్లు, పల్లీలు, రకరకాల కూరగాయల కాంబోలో చేసుకునే ఈ సలాడ్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, స్నాక్స్లోకి ఈ సలాడ్ పర్ఫెక్ట్. ప్రొటీన్ ఫుల్గా ఉండే ఈ రెసిపిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసర్ల సలాడ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసర్లు - ముప్పావు కప్పు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- కీరాదోస - 1
- పచ్చిమిర్చి - 1
- టమాటా - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెసర్లు, పల్లీలు వేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- మరునాడు ఉదయం మరోసారి వాటిని కడిగి నీటిని వంపేసి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెసర్లలోకి కప్పు నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. కీరాదోస పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయాక మూత తీసి పెసర్లను వడకట్టి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పెసర్లు చల్లారినాక ఉల్లి, మిర్చి, క్యారెట్, కీరా, టమాటా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వేయించిన జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పెసర్ల సలాడ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీకు పల్లీలు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వాటి ప్లేస్లో బొబ్బెర్లు, చిక్కుడు గింజలు వంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇవేమి లేకుండా కేవలం పెసర్లతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.
- ఈ సలాడ్ మరింత రుచికరంగా ఉండటానికి తాజా పెరుగు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే చియా సీడ్స్ను ఓ పావుగంట సేపు నానబెట్టి కలుపుకున్నా టేస్టీ ఇంకా హెల్దీ కూడా.
- ఈ సలాడ్ మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి కాస్త చాట్ మసాలా యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఈ రెసిపీని ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే సాయంత్రం స్నాక్స్, డిన్నర్లోకి చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం సోక్ చేసుకుంటే మంచిది.
