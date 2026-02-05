ETV Bharat / offbeat

ప్రొటీన్​ రిచ్ పెసర్లతో కమ్మని "సలాడ్​" - అల్టిమేట్​ టేస్ట్​ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​, స్నాక్స్​కు బెస్ట్​!

- పెసర్లతో కేవలం దోశలు, ఇడ్లీలు వంటివి మాత్రమే చేస్తున్నారా? - ఇలా సలాడ్​ చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటుంది!

Moong Dal Salad
Moong Dal Salad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 10:49 AM IST

Moong Dal Salad: బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, పూరీ వంటి టిఫెన్స్​ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఇక వీటిని చేయాలంటే ఎంతో కొంత నూనె కంపల్సరీ. కానీ మీకు తెలుసా చుక్క నూనె వాడకుండా టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రెసిపి ఒకటి ఉంది. అదే పెసర సలాడ్​. పెసర్లు, పల్లీలు, రకరకాల కూరగాయల కాంబోలో చేసుకునే ఈ సలాడ్​ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​, స్నాక్స్​లోకి ఈ సలాడ్​ పర్ఫెక్ట్​. ప్రొటీన్​ ఫుల్​గా ఉండే ఈ రెసిపిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసర్ల సలాడ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Moong Dal Salad
పెసర్లు

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసర్లు - ముప్పావు కప్పు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • కీరాదోస - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • టమాటా - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Moong Dal Salad
పల్లీలు

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెసర్లు, పల్లీలు వేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • మరునాడు ఉదయం మరోసారి వాటిని కడిగి నీటిని వంపేసి కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Moong Dal Salad
కూరగాయలు
  • ఇప్పుడు పెసర్లలోకి కప్పు నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. కీరాదోస పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Moong Dal Salad
క్యారెట్​ తురుము
  • కుక్కర్​ ప్రెషర్​ పోయాక మూత తీసి పెసర్లను వడకట్టి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పెసర్లు చల్లారినాక ఉల్లి, మిర్చి, క్యారెట్​, కీరా, టమాటా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వేయించిన జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం వేసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పెసర్ల సలాడ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Moong Dal Salad
పెసర్ల సలాడ్​

చిట్కాలు:

  • మీకు పల్లీలు వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వాటి ప్లేస్​లో బొబ్బెర్లు, చిక్కుడు గింజలు వంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇవేమి లేకుండా కేవలం పెసర్లతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ సలాడ్​ మరింత రుచికరంగా ఉండటానికి తాజా పెరుగు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అలాగే చియా సీడ్స్​ను ఓ పావుగంట సేపు నానబెట్టి కలుపుకున్నా టేస్టీ ఇంకా హెల్దీ కూడా.
  • ఈ సలాడ్​ మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి కాస్త చాట్​ మసాలా యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఈ రెసిపీని ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే సాయంత్రం స్నాక్స్​, డిన్నర్​లోకి చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం సోక్​ చేసుకుంటే మంచిది.

