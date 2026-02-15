పెసరపప్పుతో కమ్మని "కారం పొడి" - మూడు నెలలపైనే నిల్వ - రుచి అద్భుతం!
-పెసరపప్పుతో రెగ్యులర్ వంటలు చేస్తున్నారా?- ఇలా ఓసారి కారం పొడి ట్రై చేయండి!
Moong Dal Karam Podi: కారం పొడి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో మాటల్లో చెప్పక్కర్లేదు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతమే. ఇంకా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి అయితే మరింత బాగుంటుంది. అందుకే చాలా మంది రకరకాల కారం పొడులు ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పు కారం పొడి ట్రై తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక ఈ కారం పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా పెసరపప్పు కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- ధనియాలు - 1 కప్పు
- శనగపప్పు - పావు కప్పు
- మినప్పప్పు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 15
- జీలకర్ర - పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- చింతపండు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి తుంపుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా తీసి పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. పెసరపప్పు లైట్గా కలర్ మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లోకి ధనియాలు వేసి సిమ్లోనే మంచి వాసన వచ్చేవరకు దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్లోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం జీలకర్ర వేసి కలిపి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు వేసి కలిపి దోరగా వేయించాలి.
- ఈ పదార్థాలు అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పదార్థాలు పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పెసరపప్పు కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పొట్టు పెసరపప్పు లేదా పొట్టులేని పెసరపప్పు ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- పెసరపప్పు నుంచి ఉప్పు వేయించేవరకు గ్యాస్ మంట పూర్తిగా సిమ్లోనే ఉండాలి. అప్పుడే గింజ లోపలి వరకు వేగి రుచి బాగుంటుంది.
- వేయించిన పదార్థాలను మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అవి పూర్తిగా చల్లారాలి. లేదంటే వేడి మీద అయితే పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దగా వస్తుంది.
