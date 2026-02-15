ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పుతో కమ్మని "కారం పొడి" - మూడు నెలలపైనే నిల్వ - రుచి అద్భుతం!

-పెసరపప్పుతో రెగ్యులర్​ వంటలు చేస్తున్నారా?- ఇలా ఓసారి కారం పొడి ట్రై చేయండి!

Moong Dal Karam Podi
Moong Dal Karam Podi (ETV Bharat)
February 15, 2026

Moong Dal Karam Podi: కారం పొడి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో మాటల్లో చెప్పక్కర్లేదు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతమే. ఇంకా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి అయితే మరింత బాగుంటుంది. అందుకే చాలా మంది రకరకాల కారం పొడులు ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పు కారం పొడి ట్రై తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక ఈ కారం పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా పెసరపప్పు కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Moong Dal Karam Podi
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • ధనియాలు - 1 కప్పు
  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • మినప్పప్పు - పావు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • జీలకర్ర - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • చింతపండు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Moong Dal Karam Podi
ధనియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి తుంపుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. పెసరపప్పు లైట్​గా కలర్​ మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లోకి ధనియాలు వేసి సిమ్​లోనే మంచి వాసన వచ్చేవరకు దోరగా వేయించాలి.
Moong Dal Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్​లోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం జీలకర్ర వేసి కలిపి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు వేసి కలిపి దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ పదార్థాలు అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Moong Dal Karam Podi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • పదార్థాలు పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పొడిని వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పెసరపప్పు కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Moong Dal Karam Podi
పెసరపప్పు కారం పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పొట్టు పెసరపప్పు లేదా పొట్టులేని పెసరపప్పు ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు నుంచి ఉప్పు వేయించేవరకు గ్యాస్​ మంట పూర్తిగా సిమ్​లోనే ఉండాలి. అప్పుడే గింజ లోపలి వరకు వేగి రుచి బాగుంటుంది.
  • వేయించిన పదార్థాలను మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు అవి పూర్తిగా చల్లారాలి. లేదంటే వేడి మీద అయితే పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దగా వస్తుంది.

