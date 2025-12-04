పెసరపప్పుతో దోశలు కాదు - ఇలా "హల్వా" చేసుకోండి - కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
-ఎప్పుడూ రొటిన్ స్వీట్ రెసిపీలే కాదు - కాస్త డిఫరెంట్గా ఈ హల్వాను ట్రై చేయండి!
Published : December 4, 2025 at 2:12 PM IST
Moong Dal Halwa Recipe: స్వీట్లు ఎన్ని ఉన్నా.. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే హల్వా ప్రత్యేకతే వేరు. కొంచెం తినగానే మరి కొంచెం కావాలనకుండా ఉండలేరు. అంత బాగుంటుంది దీని రుచి. అందుకే చాలా మంది ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు హల్వాను తయారు చేస్తుంటారు. ఇక ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో పెసరపప్పు హల్వా ఒకటి. ఈ స్వీట్ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా పెసరపప్పు హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బాదం పలుకులు - కొన్ని
పంచదార పాకం కోసం :
- షుగర్ - 1 కప్పు
- వాటర్ - అర కప్పు
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఒక బౌల్లోకి పెసరపప్పును తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 3 నుంచి 4 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత మరోసారి కడగాలి. అనంతరం పప్పులోని నీళ్లను వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే నీళ్లను లైట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మరీ ఎక్కువ వేస్తే నీళ్ల లాగా ఉంటుంది. అదే విధంగా జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని చక్కెర, వాటర్ వేసుకొని పంచదార మొత్తం కరిగే వరకు మరిగించుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగాక.. అందులోకి కుంకుమ పువ్వు, యాలకుల పొడి వేసుకొని కలుపుతూ 2 నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్నాక పాన్ని దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్పై మరో పాన్ పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి బాగా వేడయ్యాక జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు, కిస్మిస్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. అదే నెయ్యి లో బొంబాయి రవ్వ వేసుకొని లైట్గా రంగు మారే వరకు కలపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న పెసపప్పు పేస్ట్ని వేసుకొని ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- పప్పు మిశ్రమాన్ని వేయించుకునేటప్పుడే మిగిలిన అర కప్పు నెయ్యిని కూడా కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా పప్పులోని తడి పోయి నెయ్యి సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి. ఇందుకోసం 12 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
- గ్రైండ్ చేసిన పప్పును మంచిగా వేయించుకున్న తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసుకొని కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక చివరగా ఫ్రై చేసుకున్న జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు, కిస్మిస్ వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే.. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని "పెసరపప్పు హల్వా" రెడీ!
చిట్కాలు:
- పెసరపప్పు ఏ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం నెయ్యి, పంచదార వంటివి తీసుకోవాలి. హల్వా రుచికరంగా ఉండాలంటే నెయ్యి ఎక్కువే ఉండాలి.
- మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తినేవారు అయితే పంచదారను మరికొంచెం పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- హల్వా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా, సాఫ్ట్గా ఉండాలంటే పెసరపప్పులో పంచదార పాకం పోసిన తర్వాత ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
- కుంకుమపువ్వు బదులు ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం హల్వా కలర్ఫుల్గా కనిపించేందుకు మాత్రమే కుంకుమ పువ్వు లేదా ఫుడ్ కలర్.
చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!
సజ్జలతో అద్దిరిపోయే "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లకు పర్ఫెక్ట్!