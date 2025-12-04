ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పుతో దోశలు కాదు - ఇలా "హల్వా" చేసుకోండి - కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

-ఎప్పుడూ రొటిన్ స్వీట్ రెసిపీలే కాదు - కాస్త డిఫరెంట్​గా ఈ హల్వాను ట్రై చేయండి!

Moong Dal Halwa Recipe
Moong Dal Halwa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Moong Dal Halwa Recipe: స్వీట్లు ఎన్ని ఉన్నా.. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే హల్వా ప్రత్యేకతే వేరు. కొంచెం తినగానే మరి కొంచెం కావాలనకుండా ఉండలేరు. అంత బాగుంటుంది దీని రుచి. అందుకే చాలా మంది ఏదైనా స్పెషల్​ అకేషన్స్​ అప్పుడు హల్వాను తయారు చేస్తుంటారు. ఇక ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో పెసరపప్పు హల్వా ఒకటి. ఈ స్వీట్​ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా పెసరపప్పు హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Moong Dal Halwa Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - కొన్ని
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బాదం పలుకులు - కొన్ని

పంచదార పాకం కోసం :

  • షుగర్​ - 1 కప్పు
  • వాటర్ - అర కప్పు
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
Moong Dal Halwa Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఒక బౌల్​లోకి పెసరపప్పును తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 3 నుంచి 4 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత మరోసారి కడగాలి. అనంతరం పప్పులోని నీళ్లను వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే నీళ్లను లైట్​గా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. మరీ ఎక్కువ వేస్తే నీళ్ల లాగా ఉంటుంది. అదే విధంగా జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Moong Dal Halwa Recipe
పంచదార (Getty Images)
  • ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని చక్కెర, వాటర్ వేసుకొని పంచదార మొత్తం కరిగే వరకు మరిగించుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగాక.. అందులోకి కుంకుమ పువ్వు, యాలకుల పొడి వేసుకొని కలుపుతూ 2 నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్నాక పాన్​ని దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​పై మరో పాన్​ పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి బాగా వేడయ్యాక జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు, కిస్​మిస్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. అదే నెయ్యి లో బొంబాయి రవ్వ వేసుకొని లైట్​గా రంగు మారే వరకు కలపుతూ వేయించాలి.
Moong Dal Halwa Recipe
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న పెసపప్పు పేస్ట్​ని వేసుకొని ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • పప్పు మిశ్రమాన్ని వేయించుకునేటప్పుడే మిగిలిన అర కప్పు నెయ్యిని కూడా కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా పప్పులోని తడి పోయి నెయ్యి సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి. ఇందుకోసం 12 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • గ్రైండ్​ చేసిన పప్పును మంచిగా వేయించుకున్న తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసుకొని కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​ మీద మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా ఫ్రై చేసుకున్న జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు, కిస్​మిస్​ వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే.. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని "పెసరపప్పు హల్వా" రెడీ!
Moong Dal Halwa Recipe
పెసరపప్పు హల్వా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెసరపప్పు ఏ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం నెయ్యి, పంచదార వంటివి తీసుకోవాలి. హల్వా రుచికరంగా ఉండాలంటే నెయ్యి ఎక్కువే ఉండాలి.
  • మీరు స్వీట్​ ఎక్కువ తినేవారు అయితే పంచదారను మరికొంచెం పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • హల్వా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా, సాఫ్ట్​గా ఉండాలంటే పెసరపప్పులో పంచదార పాకం పోసిన తర్వాత ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
  • కుంకుమపువ్వు బదులు ఫుడ్​ కలర్​ కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. కేవలం హల్వా కలర్​ఫుల్​గా కనిపించేందుకు మాత్రమే కుంకుమ పువ్వు లేదా ఫుడ్​ కలర్​.

చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!

సజ్జలతో అద్దిరిపోయే "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​లకు పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

HALWA WITH MOONG DAL
MOONG DAL HALWA RECIPE
PESARAPAPPU HALWA RECIPE
పెసరపపప్పు హల్వా ఎలా చేయాలి
MOONG DAL HALWA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.